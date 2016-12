Chelsea nimmt der Konkurrenz von Spieltag zu Spieltag die Chance, in der Tabelle Punkte gutzumachen: Dank des 3:0-Erfolgs gegen Bournemouth bauen die Londoner ihre unglaubliche Sieges-Serie auf zwölf Ligaspiele in Folge aus – neuer Klubrekord!

Neun Punkte beträgt die Differenz nun zum zweitplatzierten FC Liverpool, der allerdings morgen gegen Shaqiris Stoke (18.15 Uhr) wieder verkürzen kann.

Die letzte Ernüchterung in der Premier League erlebten die Blues Ende September gegen Arsenal mit der 0:3-Demontage. Seit dann führt Trainer Antonio Conte seine Mannschaft von Sieg zu Sieg.

Xhaka wie ein Magnet

Apropos Arsenal: Mit Granit Xhaka im Mittelfeld erlösen sich die Gunners kurz vor Schluss – Olivier Giroud erzielt den einzigen Treffer in der Partie gegen West Bromwich.

Nach den beiden 1:2-Auswärtsniederlagen gegen Everton (13.12.) und ManCity (18.12.) meldet sich Arsenal damit zuhause wieder zurück.

Und der Schweizer Nati-Star spielt gross auf: Xhaka hat den Ball 153 Mal am Fuss, 97 Prozent seiner Pässe kommen beim Mitspieler an. Eine Marke, die in der akutellen Premier-League-Saison bisher noch niemand erreichte!

Behrami verletzt sich und bringt doch Glück

Erst vier mal hat sich der Minutenzeiger beim ersten Spiel dieses Boxing Days gedreht, als Daryl Janmaat bereits mit der Bahre vom Feld muss.

Acht Zeigerumdrehungen später liegt auch Valon Behrami auf dem Rasen. Nach kurzer Analyse der Ärzte ist klar: Auch der Nati-Star muss ausgewechselt werden. Verdacht auf eine Muskelverletzung.

Zwei Auswechslungen nach einer knappen Viertelstunde – «das habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt», sagt Trainer Mazzarri nach dem Spiel. Kann das für Watford gutgehen? Antwort: Vorerst nicht.

Denn bereits in der 26. Minute schiesst Cabaye Crystal Palace in Front. Und als dann Gomes in bester Treter-Manier Benteke von den Beinen holzt, scheint die Partie bereits in der ersten Hälfte vorentschieden.

Doch der Gefoulte verschiesst kläglich und sorgt unfreiwillig dafür, dass Behramis Auswechslung trotzdem noch was Gutes hat.

Denn: Behrami-Ersatz Troy Deeney versenkt seinen Elfer in der 71. Minute, sorgt für den 1:1-Endstand und kann damit seinen 100. Treffer für Watford feiern. (fan/str)

Die Resultate des 18. Spieltags in der Übersicht

Watford (mit Behrami, bis 12.) - Crystal Palace 1:1

Arsenal (mit Xhaka) - West Bromwich 1:0

Swansea - West Ham (mit Fernandes, ab 75.) 1:4

Burnley - Middlesbrough 1:0

Chelsea - Bournemouth 3:0

Leicester - Everton 0:2

ManUtd - Sunderland 3:1

Hull - ManCity 0:3

Liverpool - Stoke (Dienstag, 18.15 Uhr)