Bärenstarke Shiffrin triumphiert erneut: Holdener fährt auch in Semmering aufs Podest!

Vierter Slalom der Saison, vierter Podestplatz: Wendy Holdener überzeugt in Semmering und schlängelt sich auf den dritten Rang. Der Sieg geht einmal mehr an Mikaela Shiffrin.

Das Podest:

1. Mikaela Shiffrin 1:40.06

2. Veronika Velez-Zuzulova (+0.64)

3. Wendy Holdener (+1.54)

Auch bei Flutlicht ist gegen Mikaela Shiffrin einfach kein Gras gewachsen. Nach zwei Riesenslalom-Erfolgen feiert die 21-Jährige mit dem Slalom-Triumph den «Semmering-Hattrick»! Sie ist die Erste seit Vreni Schneider im Jahr 1989, die in drei Wettbewerben in drei Tagen am gleichen Austragungsort gewinnt. Es ist auch der vierte Slalom in Folge, die die US-Amerikanerin in dieser Saison für sich entscheidet. Besser gehts nicht! Daran kann auch Veronika Velez-Zuzulova nichts ändern. Die Slowakin wird Zweite. Wendy Holdener lässt die Ski-Schweiz jubeln! Mit einer grandiosen Darbietung fährt die Schwyzerin im vierten Slalom der Saison zum vierten Mal aufs Treppchen!

Die Schweizerinnen:

Michelle Gisin liefert einen anständigen Entscheidungslauf, mehr als Rang 12 schaut allerdings nicht heraus. Die junge Melanie Meillard findet die Ideallinie zwar nicht immer, darf sich in ihrem zweiten Weltcup-Slalom aber immerhin über Punkte freuen (Platz 15, +3.56). Denise Feierabend fährt auch im zweiten Durchgang zu verhalten, reiht sich im hinteren Tabellenfeld ein (Platz 27, +5.28).

Die Stimmen:

Melanie Meillard gegenüber SRF: «Ich bin sehr zufrieden. Ich war nicht nervös, im Slalom bin ich eigentlich immer gut gefahren.»

Mikaela Shiffrin: «Heute war der schwerste der drei Siege in Semmering. Es war grossartig, Happy New Year!»

Der Aufsteller:

Mireia Gutierrez aus Andorra, mit Startnummer 56 sensationell für die Entscheidung qualifiziert, hat erst einmal in ihrer Karriere Weltcup-Punkte sammeln können – vor zwei Jahren. Heute wiederholt die 28-Jährige als 26. (+4.89) das.

Slalom-Weltcup:

Im Slalom war Shiffrin ohnehin schon die unantastbare Nummer eins. Mit der heutigen Machtdemonstration festigt sie sich die Führung im Klassement. Dahinter liegen Velez-Zuzulova und Holdener.

Gesamt-Weltcup:

Auch im Gesamt-Weltcup führt momentan kein Weg an der US-Amerikanerin vorbei. Die im Bundestaat Colorado geborene 21-Jährige hat nunmehr 215 Punkte Vorsprung auf Lara Gut.

So gehts weiter:

Das wars für die Ski-Frauen im Jahr 2016. Jetzt sind endlich ein paar Tage Erholung angesagt. Am 3. Januar messen sich die Slalom-Spezialistinnen nächstes Mal – in Zagreb. Am 7. Januar findet ein Riesenslalom in Maribor statt.