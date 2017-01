Am Mittwoch stieg Yann Sommer mit Borussia Mönchengladbach wieder ins Training ein. Ausgeruht und gut gelaunt: «Ich bin erholt, es geht mir gut», sagt er. Der Nati-Goalie war bei seiner Familie in der Schweiz und in Thailand.

BLICK erfuhr: Sommer war nicht alleine an der Sonne. Der 28-Jährige ist nach zwei Jahren Single-­Dasein frisch verliebt! Seine neue Freundin heisst Alina (26) und kommt aus der Nähe von Köln. Sie steht kurz vor dem Abschluss des Jus-Studiums und ist somit auf dem Weg zur Anwältin. Das Paar lernte sich vor einem Jahr kennen und ist seit wenigen Monaten zusammen.

«Es war nicht meine beste Vorrunde»

Sommer will sich zu seinem Privatleben nicht äussern. Lieber spricht er über Sport­liches, die missliche Lage von Borussia Mönchengladbach mit Platz 14. «Es ist eine verknorzte Saison bisher», sagt er zu BLICK, «die Pause kam zu einem guten Zeitpunkt. Aber man soll nicht alles schwarzmalen, wir sind in der Europa League und im DFB-Pokal noch dabei.»

Zur Kritik an seiner Person meint er: «Ich denke, es war nicht meine beste Vorrunde, aber sie war auch nicht miserabel. Aber auch mir merkte man in einigen Spielen an, dass wir verunsichert sind. Das soll sich 2017 wieder ändern. Unser Ziel ist es, unsere schlechte Vorrunde zu korrigieren.»