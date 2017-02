Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen – man weiss nie, was man kriegt. Der berühmte Satz von «Forrest Gump», einem bekannten Film mit Tom Hanks aus den 90er-Jahren, gilt auch für die nächste WM-Entscheidung. Man muss dafür nur «das Leben» durch «die Kombi» ersetzen. Tatsächlich ist in dieser Disziplin alles, aber auch wirklich alles möglich.

Das gilt auch in Bezug auf Wendy Holdener (23) und Michelle Gisin (23). Beide haben die Klasse und das Potential für eine Medaille. Sie sind sich aber auch bewusst, dass das Tal der Tränen nicht weit entfernt ist.

Gisin bringt es auf den Punkt: «Die Kombi ist kompliziert, man muss zuerst eine super Abfahrt zeigen. Doch dann ist es noch lange nicht fertig.»

Konkret heisst dies: Beim anschliessenden Tanz durch den Stangenwald lauern zahlreiche Fallen. Auch für unsere beiden Slalom-Königinnen. Denn: Im Normalfall müssen sowohl Wendy als auch Michelle viel riskieren, um ihren Rückstand wettzumachen.

«Wenn ich nach der Abfahrt mit zwei Sekunden zurückliege, bin ich zufrieden», sagt Holdener. Die Kombi-Gesamtsiegerin des letzten Winters weiss: «Sollte die Erst-Platzierte des Vormittags auch Slalom fahren können, darf es nicht mehr sein.»

Dass Wendy dabei an Ilka Stuhec (26) denkt, ist offensichtlich. Die Speed-Spezialistin aus Slowenien dominierte nicht nur die Abfahrtstrainings, sondern trägt als ehemalige Slalom-Junioren-Weltmeisterin auch das Slalom-Gen in sich. «Ich habe zuletzt nicht viel auf den kurzen Ski gestanden. Aber ich weiss, wie man durch die Tore fährt», schmunzelt Ilka.

In Ehrfurcht erstarren wird Holdener deswegen nicht. Sie weiss: «Fahre ich gut, kämpfe ich um eine Medaille.» Dass die Engelbergerin neben dem Spezialslalom mittlerweile auch in der Kombi zu den Besten der Welt zählt, bringt sie dem Traum von einer WM-Edelmetall ein Stück näher. Holdener: «Ich kann nichts erzwingen. Aber klar, ein Medaillengewinn wäre extrem schön. Das würde ich nie in meinem Leben vergessen.»

Bleibt die Frage: Welche Pralinen werden Wendy und Michelle in ihrer Kombi-Schachtel erwischen? Eine mit Blattgold obendrauf wäre uns auf jeden fall Recht!

Die Frauen-Kombi gibts ab 10 Uhr live auf BLICK!