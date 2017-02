Er ist jung, Stammspieler in der Serie A und derweil heiss begehrt. Nati-Verteidiger und Udinese-Söldner Silvan Widmer.

Der Aarauer gehört zu den Leistungsträger in Udine. Trotz verschiedenen Verletzungen kommt Widmer in dieser Saison bereits auf 14 Einsätze in der Serie A und einen Einsatz in der Coppa. Wenn immer der 23-Jährige auflaufen kann, spielt er durch.

Gemäss der spanischen Tageszeitung «Sport» sollen nun diverse Topklubs Europas den vielseitig einsetzbaren Widmer beobachten. Bayern, Juventus und Barcelona strecken ihre Fühler nach dem Schweizer aus.

Widmer hat bei Udinese noch einen Vertrag bis 2020. Ein allfälliges Angebot aus der europäischen Königsklasse dürfte er aber sicherlich prüfen. (mam)