Dramatisches Out an U20-WM: Nico Hischier: «Hart, so auszuscheiden»

Sackstark, was unsere U20-Boys an der WM in Kanada gegen den haushohen Favoriten USA zeigen. Am Ende verlieren die tapferen Schweizer aber dennoch knapp mit 2:3. Das Viertelfinal-Out ist besiegelt.

