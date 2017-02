Vergleich mit Abstiegssaison 1954: Englische Presse prügelt auf Klopp ein

Es ist erst 37 Tage her, als sie in Liverpool eine rauschende Silvesterparty feierten. Zumindest die Anhänger der Reds.

Während Stadtrivale Everton bei Hull City stolperte (2:2), rang der LFC im Spitzenkampf ManCity mit 1:0 nieder. Leader war zwar noch Chelsea. Aber Klopps «Heavy-Metal-Fussball» begeisterte eine ganze Stadt.

Anfangs Februar sieht die Lage an der Anfield Road ein wenig anders aus. Klopps Power-Fussball stockt, Liverpool kann nicht mehr siegen. Der 1:0-Minisieg über den Viertligisten Plymouth im FA-Cup ist die Ausnahme, die diese Regel – gültig fürs Jahr 2017 - bestätigt.

Am Samstag musste Liverpool zu Hull City reisen. Gegen den Aussenseiter mit dem Schweizer Eldin Jakupovic zwischen den Pfosten gabs aufs Dach – 0:2-Niederlage. Konsequenz: Die Reds sind nur noch Fünfter, drohen auch nächste Saison die Champions League zu verpassen.

Die Fans im Nordwesten Englands lieben Klopp noch immer. Sie sind überzeugt, dass der charismatische Deutsche sie bald aus der Krise führen wird. Im englischen Blätterwald aber weht ein anderer Wind. Die Presse bringt sich in Stellung, sollte Klopp noch weiter abstürzen. Beispiele gefällig?

DailyMail: «Es war eine elende Vorstellung ohne Lichtblicke. Klopp macht seine schwierigste Phase durch. Die Vorstellung gegen Hull wirft Fragen auf, ob Liverpool in der Lage ist, unter den ersten Vier zu bleiben.»

DailyTelegraph: «Die Bezeichnung Titelkandidat erweist sich als peinlich verfrüht, sogar Jürgen Klopps Glaube in sein Team schien beim Abpfiff vorübergehend auf die Probe gestellt worden zu sein.»

The Sun schreibt über ein Konterfei von Klopp mit dicken Lettern: «Ratlos!»

The Mirror hat eine erstaunliche Statistik ausgegraben: «Das letzte Mal, als Liverpool kein einziges seiner ersten fünf Liga-Spiele im neuen Jahr gewinnen konnte, war 1954. Ende Saison stiegen die Reds ab.»

Mit dem Abstieg hat Liverpool sicherlich nichts zu tun. Aber die Felle an der Anfield Road schwimmen davon, die nächste titellose Saison droht.

Auch, weil Klopp es nicht gelang, den Kader im Winter nahmhaft zu verstärken? Anscheinend war Liverpool an den Bundesliga-Stars Draxler, Brandt und Pulisic dran. Keiner kam. Am Geld habe es nicht gelegen, so Klopp im «Liverpool Echo».

So oder so. Nächsten Samstag gastiert das zweitplatzierte Tottenham an der Anfield Road. Siegt Liverpool, ist das vielleicht die Wende zum Guten. Verlieren die Reds, geht das Donnerwetter erst richtig los. (rab)