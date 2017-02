Verletzungen zwingen Tiger Woods in die Knie: «Ich werde mich nie mehr grossartig fühlen»

In Dubai zwickt sein Rücken wieder: Beim «Desert Classic» Anfang Monat muss Tiger Woods (41) nach der ersten Runde aufgeben. Es ist das jüngste Kapitel in der langen Leidensgeschichte des 14-fachen Major-Siegers.

Drei Rücken- und vier Knieoperationen fordern ihren Tribut. «Ich werde mich nie wieder grossartig fühlen», sagt Woods, der seit 2013 kein Turnier mehr gewonnen hat und mittlerweile auf Weltranglistenplatz 674 abgerutscht ist.

Trotzdem will er bis zum US Masters in Augusta im April wieder fit sein. «Ich habe dort viermal gewonnen und ich würde es gerne zum fünften Mal tun», sagt der 79-fache PGA-Turniersieger dem Magazin «Vision». «Ich werde immer ein bisschen Schmerzen haben. Solange ich funktioniere, ist es für mich in Ordnung.» (eg)