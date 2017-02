BLICK: Sie haben beim FC Wil eine massive Lohnreduktion unterschrieben, während die meisten Kollegen noch abwarten. Warum?

Johan Vonlanthen: Mir ist es jetzt wichtig, dass der FC Wil über­leben kann. Ich wünsche mir, dass wir die Rückrunde spielen und die Lage im Sommer neu beurteilen können. Aber jeder Spieler muss selber entscheiden, ob er bei der Rettung mithelfen will.

Es sind Reduktionen von rund 80 Prozent. Wie viel bekommen Sie noch?

Über das Finanzielle spreche ich nicht. Ich war hier aber keiner der Grossverdiener. Ich hatte ­einen leistungsbezogenen Vertrag, weil ich vorher lange verletzt war.

Sie haben als Starspieler als Erster unterschrieben.

Ich habe die grösste internationale Erfahrung. Aber ich sehe mich nicht als Vorbild. Ich habe mich zusammen mit meiner Familie so entschieden. Für mich war nach dem ersten Schock klar: Die türkischen Investoren sind weg, Wil ist wieder ein normaler Challenge-League-Verein.

Haben Sie genug Reserven, um das halbe Jahr gut zu überstehen?

Finanziell ist es auch für mich schwierig. Es ist nicht so, dass ich nach der Karriere nicht mehr arbeiten müsste. Die Frage ist: Fussball oder RAV. Ich möchte spielen, obwohl auch für mich das RAV finanziell die bessere Option wäre.

Als Arbeitsloser bekommt man vom Amt 80 Prozent des letzten Lohns oder maximal 8645 Franken. Einige Wil-Spieler unterschreiben also die Lohn­reduktion nicht, weil sie bei einer Pleite auf dem RAV mehr bekommen!

Jeder muss sich die Frage selber stellen: Wer will, dass der Klub Konkurs geht? Ich kann beide Seiten verstehen. Den Klub, der alles zur Rettung unternimmt. Die Spieler, die es sich wegen der finanziellen Einbussen gut über­legen. Ich wäre einfach froh, wenn wir bald Klarheit hätten.

Glauben Sie an die Rettung?

Mein Gefühl ist nicht so gut. Wenn alle Spieler mitmachen, können wir es schaffen. Ich hoffe einfach, dass es gut kommt. Ich glaube dem Verein, dass er alles unternimmt, es wird intern offen kommuniziert.

Könnte die Super League ein Thema werden, wenn die Rettung scheitert?

Momentan zählt für mich nur der FC Wil. Aber wenn die Rettung nicht gelingt, würde ich natürlich alle Optionen prüfen.

Sogar einen Rücktritt?

Ich will so lange wie möglich weiterspielen. In Kolumbien habe ich zwei Jahre nicht mehr gespielt. Diese zwei Jahre würde ich am liebsten noch nachholen. Jetzt in der Rückrunde will ich zeigen, was ich kann. Meine drei Tore und vier Assists von der Vorrunde sind zu wenig.

Tritt Wil am Samstag gegen den FCZ überhaupt an?

Stand jetzt wollen wir spielen. Die Stimmung im Training ist sogar lockerer geworden! Momentan geniesst man es einfach für sich, Fussball zu spielen. Es bringt nichts, auf dem Platz ­negativ zu sein.

Steht ein Streik zur Debatte?

Bis jetzt noch nicht.

Wurde am Dienstag trotz der grossen Ungewissheit der Geburtstag von Rémi Gomis gefeiert?

Die Spieler haben ihm natürlich gratuliert. Früher gab es immer Geburtstagstorten. Ich hatte am 1. Februar Geburtstag und war der Erste, der keine Torte mehr bekam. Gleich danach kam die Meldung, dass die Löhne nicht bezahlt wurden.