Ein Bild von zwei Angehörigen der Schweizer Armee sorgt heute Vormittag für helle Aufregung. Zwei junge Soldaten scheinen dem US-Skigirl Lindsey Vonn (32) total verfallen zu sein.

Auf dem Bild halten die Männer freudestrahlend ein Transparent mit der Aufschrift «Lindsey, die Schweizer Armee liebt deinen Körper» in die Luft.

Auf Twitter geht das Bild mit dem Transparent heute viral – und landet tatsächlich auf dem Mobile-Gerät von Vonn. Das US-Skigirl reagiert prompt. «Das ist fantastisch», schreibt Vonn den Beiden auf ihrem Social-Media-Kanal zurück.

Was Vonn nicht weiss: Das Bild stammt aus dem Jahr 2012!

Auch fünf Jahre später zieht Vonn aber beim Schweizer Militär. Ein Militärangehöriger in St. Moritz, der geheim bleiben will, verrät gegenüber BLICK: «Auch Lara Gut steht bei den Schweizer Soldaten natürlich ganz hoch im Kurs, aber Lindsey Vonn hat die Nase vorne.»

Gegen 1400 Militärs sind während der WM im Einsatz, untergebracht in den Zivilschutzkellern im ganzen Engadin. Bereits gegen 4 Uhr in der Nacht beginnt für 100 Soldaten der Tag: Auf den Skis werden die WM-Pisten in Form gebracht.