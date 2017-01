Vonn stürzt schon wieder: Lara Gut gewinnt die Cortina-Abfahrt!

Lindsey Vonn stürzt nach ihrem Trainings-Unfall auch im Rennen von Cortina an derselben Stelle. Lara Gut siegt.

Das Podest:

1. Lara Gut (Sz) 1:37.08

2. Sofia Goggia (It) +0.05

3. Ilka Stuhec (Slo) +0.47

So lief das Rennen: Lara Gut ist in WM-Form. Die Tessinerin zeigt auf der Tofana-Piste einen Steigerungslauf, nimmt der Italienerin Sofia Goggia auf den letzten 40 Sekunden mehr als drei Zehntel ab und schiebt sich knapp vor die Lokalmatadorin. Ganz stark. Und das Timing passt: Guts erster Abfahrtssieg seit sieben Rennen kommt pünktlich zur Heim-WM in St. Moritz.

Die zwei Startnummern nach der Schweizerin ins Rennen gegangene Lindsey Vonn kann auf Guts Fahrt nicht antworten: Nach ihrem Sturz im Freitags-Training fliegt Vonn wieder an derselben Stelle ab. Die gute Nachricht: Die Amerikanerin scheint unverletzt.

Die Schweizerinnen:

Fabienne Suter +1.51

Corinne Suter +1.86

Jasmine Flury +2.59

Joana Hählen +2.64

Priska Nufer +2.90

Lara Gut und dann lange nichts, heisst es am Samstag im Schweizer Team. Keine von Guts Teamkolleginnen schafft es in die Top 15.

Das Comeback: Nach Vonns Rückkehr vor einer Woche gibt in Cortina Weltmeisterin Anna Veith ihr Comeback. Im Gegensatz zur Amerikanerin, die gleich wieder siegte, gibt es bei Veith nicht auf Anhieb einen Top-Platz: Die Österreicherin verpasst die Top 15 mit über anderthalb Sekunden Rückstand.

Die Stimmen: «Ich bin happy, dass mir nichts passiert ist», sagt Lindsey Vonn zu «SRF» über ihren Sturz. «Mein Rücken und Arm tun ein bisschen weh. Ich bin zu alt dafür, an zwei Tagen hintereinander so zu stürzen.» Sie fühle sich ein bisschen Steif, wolle aber im Super-G am Sonntag starten.

«Ich konnte meinen Stock fast nicht halten», sagt die an der Hand verletzte Tina Weirather. «Ich konnte meine Leistung nicht ganz abrufen, bin nicht ganz zufrieden. Ich wäre gerne mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen nach St. Moritz gereist. Aber jetzt kann ich in der Aussenseiterrolle starten.»

Anna Veith über ihr Comeback: «Es war sehr cool und hat sich sehr gut angefühlt. Ich konnte mich über die letzten beiden Tage etwas herantasten. Ich muss jetzt sehen, wie weit ich nach der Verletzung bin.» Die Österreicherin bleibt trotz nicht perfekter Fahrt positiv. «Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder dabei bin. Es gibt viele Tage, wo es nicht so funktioniert und dann aber auch Tage, wo es besser läuft.»

So gehts weiter: Am Sonntag steht erneut eine Speed-Disziplin auf dem Programm: Um 11.30 starten die Frauen zum Super-G.