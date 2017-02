Es ist der nackte Wahnsinn von Houston. Der 51. Super Bowl in der Geschichte der National Football League NFL liefert Stoff für tausend Geschichten.

Die schönste aber schreibt ganz bestimmt Tom Brady. Der Quarterback der New England Patriots führt sein Team nach einem 3:28-Rückstand noch zum Titel. Amerika steht kopf. Und für einmal ist in diesen turbulenten Tagen nicht Donald Trump dafür verantwortlich.

Als erster Quarterback der Geschichte hat der 39-jährige Tom Brady den Super Bowl nun schon fünf Mal gewonnen. Das ist unerreicht. Die amerikanische Presse kürt ihn zum «Grössten aller Zeiten».

Nach dem Spiel - noch bevor der Superstar die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe stemmen darf – geht er zu seiner brasilianischen Model-Frau Gisèle Bündchen. Umarmt und küsst seine Liebe des Lebens, lässt seinen Emotionen und somit Tränen freien Lauf. Vor elf Jahren lernten sich die beiden auf einem Blind-Date kennen. Jetzt verzaubern sie eine ganze Nation.

Ebenfalls herzergreifend, wie Brady in der Stunde seines grössten Triumphes seine Mutter in den Arm nimmt. Galynn Brady leidet seit einem Jahr an einer unbekannten Krankheit, kämpft um ihr Leben. Sie konnte in dieser Saison kein Spiel von ihrem Tom im Stadion besuchen. In Houston, wo der Sohnemann Football-Geschichte schreibt, ist Galynn aber zugegen.

Es ist der Abend von Brady. Einziger Wermutstropfen: Das Match-Leibchen des Superstars ist kurz nach Spielende spurlos verschwunden! Vor laufender Kamera sagt Brady: «Es war eben noch da. Ich weiss genau, wo ich es hingelegt habe.»

Security und Teamkollegen helfen beim Suchen. Doch das begehrte Stück Stoff mit der Nummer 12 bleibt verschollen. «Das ist nicht gut», so Brady und vermutet Diebstahl: «Bald wird es auf Ebay zu finden sein.»