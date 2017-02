Absoluter Wahnsinn in der Verlängerung: Die Patriots siegen im irrsten Super Bowl aller Zeiten!

Houston, wir haben einen Champion!

Zum allerersten Mal in der Geschichte des American Footballs geht ein Super Bowl in die Verlängerung. Dies, nachdem Tom Brady (39) und seine New England Patriots 25 Punkte wettmachen und ein 3:28 ausgleichen – das gabs noch nie! Brady und Co. behalten in der Verlängerung die Nerven, gewinnen den 51. Super Bowl tatsächlich noch mit 34:28. Mit dem Gewinn seines 5. Super Bowls stellt Brady einen Rekord auf und ist damit der erfolgreichste Quarterback der Geschichte.

Zu Beginn des Spektakels dominieren die Defensiv-Teams. Viel weiter als über die Mittellinie kommen beide Teams nicht. Das erste Viertel bleibt punktelos. Weder Brady, noch der wertvollste Spieler der ganzen NFL-Saison, Falcons-Quarterback Matt Ryan (31), können ihre Klasse ausspielen.

Falcons machen Dampf

Den ersten Aufreger gibts, als Patriots-Runningback LeGarrette Blount nach einem Lauf das Ei verliert! Atlanta kommt im Gegenzug über Star-Reciever Julio Jones und Runningback Devonta Freeman zum ersten Touchdown. Kurz danach: Ryan wirft – Touchdown durch Austin Hooper! Und schon stehts 14:0.

Und Brady zeigt Nerven! Zum Ende des zweiten Viertels wird der Druck der bärenstarken Falcons-Defensive zu gross, Brady wirft den Ball direkt in die Hände von Robert Alford, der abgeht wie ein Zäpfchen und den Ball über 82 Yards bis in die Endzone trägt! 21:0 für Atlanta. Nach einem Field-Goal für die Patriots gehts mit 21:3 in die Halbzeit-Show.

In der zweiten Hälfte gehts weiter bergab für New England. Tevin Coleman erhöht nach sechs Minuten mit seinem Touchdown auf 28:3 – Brady und Co. werden bis dahin in ihre Einzelteile zerlegt.

Historisches Comeback der Patriots!

Doch das Ding ist noch nicht gegessen. Wer ins Bett geht, macht einen bösen Fehler. Gegen Ende des dritten Viertels schaffen die Patriots durch James White den ersten Touchdown, verkürzen auf 9:28. Ein weiteres Fieldgoal bringt New England auf 12:28 heran. Und siehe da: Plötzlich wirds nochmals richtig heiss! Denn nach einem Turnover von Ryan gibts den zweiten Touchdown – schon stehts nur noch 20:28. Es kommt zum Wahnsinns-Krimi!

57 Sekunden vor Schluss tatsächlich der Touchdown durch White und die erfolgreiche Zwei-Punkte-Conversion (Spielzug statt Extrapunkt per Kick) zum 28:28-Ausgleich! Es kommt zur Verlängerung.

Dort schreibt New England nach knapp vier Minuten mit einem weiteren Touchdown von White Geschichte. Tom Brady weint, umarmt und küsst seine Frau Gisèle Bündchen bevor er die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe stemmt.

Wer hätte das kurz vor Schluss noch damit gerechnet?