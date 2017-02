Wahnsinn in der WM-Kombi: Holdener und Gisin holen Gold und Silber für die Schweiz!

WOW! Wendy Holdener (23) holt an der Heim-WM in St. Moritz in der Kombination der Frauen Gold, Michelle Gisin (23) Silber.