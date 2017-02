Wegen Magerwahn? Skispringer fällt an der WM in Ohnmacht

Der Magerwahn ist schon lange ein Thema im Skispringen. In den späten 90ern machten die Schockbilder vom abgemagerten Sven Hannawald die Runde. An der WM in Lahti kommt das Thema nun wieder einmal auf. Der Norweger Johann André Forfang spielt offenbar an der Grenze mit seiner Gesundheit.

Am Sonntag hätte Forfang im Mixed-Springen für Norwegen antreten können. Doch er kann nicht, bricht ohnmächtig zusammen. Der Grund: Forfang hat den ganzen Tag fast nichts getrunken, wie er selbst beim Sender «NRK» zu Protokoll gibt.

Danach beherrscht das Thema die norwegischen Medien. Der 21-Jährige habe auf das Gewicht achten wollen und deshalb aufs Trinken verzichtet. Die Dehydration in Verbindung mit dem Stress vor dem Wettkampf hat schliesslich seinen Körper ausgeknockt.

Später erklärt sich Forfang noch einmal im «NRK». Er beharrt darauf, dass nicht der Flüssigkeitsmangel und das Gewicht Gründe für die Ohnmacht waren.

Der Norweger musste sich nach dem Vorfall in medizinische Behandlung begeben. Ist am Montag aber bereits wieder auf der Schanze im Training.