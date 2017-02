Liveticker :  WM in St. Moritz - Riesenslalom der Herren

Die Medaillen

Gold: Marcel Hirscher (AUT)

Silber: Roland Leitinger (AUT) +0.25

Bronze: Leif Kristian Haugen (NOR) +0.71

So lief das Rennen

Vor dem zweiten Lauf des WM-Riesenslaloms im Engadin herrscht Hochspannung: Die ersten sieben Fahrer sind gerade mal in einer halben Sekunde klassiert. Alles ist möglich. Doch Marcel Hirscher, Führender bei Halbzeit, lässt auch im zweiten Durchgang nichts anbrennen und holt Gold. Wie abgebrüht ist das denn! Silber geht etwas überraschend an Hirschers Landsmann Roland Leitinger. Der Ösi zaubert im zweiten Lauf eine Wahnsinnszeit in den Schnee und macht den Doppelsieg perfekt. Bronze krallt sich Leif Kristian Haugen aus Norwegen. Der zweite Top-Favorit, Alexis Pinturault, kommt in beiden Läufen nicht auf Touren und muss sich mit Rang 7 zufrieden geben.

Die Schweizer:

Riesenpech für unsere Riesen-Schweizer im ersten Durchgang. Alle vier Athleten müssen im ersten Lauf bei ungünstigen Lichtverhältnissen ran. Janka spricht Klartext: «Das waren Scheiss-Bedingungen!» Die Medaillen liegen schon bei Halbzeit ausser Reichweite. So schlagen sich die Schweizer in Lauf 2.

Justin Murisier: Sackstark, was Murisier im zweiten Lauf zeigt. Vor allem den Start sowie den Schlussteil erwischt der Unterwalliser ideal. Im Zielraum ist die Zeit grün, er schafft es in die Top Ten. Rang 8.

Gino Caviezel: Schade! Der Bruder von Bronze-Gewinner Mauro zeigt eigentlich einen starken zweiten Lauf, ihm unterläuft aber im oberen Teil ein Patzer. An einem anderen Tag wäre viel mehr möglich gewesen. Rang 15.

Loic Meillard: Unser Super-Talent sammelt in St. Moritz erste WM-Erfahrungen. Im zweiten Lauf donnert er mit der zwischenzeitlichen Bestzeit über die Ziellinie. Das Publikum tobt – ein tolles Gefühl für den 20-Jährigen Neuenburger. Rang 21.

Carlo Janka: Es ist nicht die WM des Obersaxers. Janka kommt auch im Riesen nicht richtig auf Touren, auch das Material scheint nicht zu passen. Der Iceman beendet das Rennen als schlechtester Schweizer. Rang 22.

Beinahe-Katastrophe

Zwischen Lauf 1 und 2 reisst ein Flieger eine Seilkamera vom Himmel, die in den Zielraum fällt. Zum Glück wird niemand verletzt. Der zweite Durchgang kann erst später gestartet werden. Alles zum Skandal lesen Sie hier!

Medaillenspiegel

Wir bleiben Erster! Aber die Ösis haben jetzt eine Medaille mehr als wir.

1. Schweiz; 3 Gold, 1 Silber, 2 Bronze.

2. Österreich: 2 Gold, 3 Silber, 2 Bronze.

3. Frankreich: 2 Gold.

So gehts weiter

Die Heim-WM geht ins finale Wochenende. Morgen Samstag greift Wendy Holdener im Frauen-Slalom nach Gold. Am Sonntag sind dann noch die Männer dran.