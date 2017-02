WM in St. Moritz - Slalom der Damen

Nach Gold in der Kombination doppelt Wendy Holdener nach. Die 23-jährige Schwyzerin krallt sich im WM-Slalom in St. Moritz die Silbermedaille. Sie wird nur vom entfesselten US-Wunderkind Mikaela Shiffrin geschlagen.

Die Medaillen

Gold: Mikaela Shiffrin (USA)

Silber: Wendy Holdener (Sz) +1.64

Bronze: Frida Hansdotter (Sd) +1.75

So lief das Rennen

Wendy gegen Mikaela. Holdener gegen Shiffrin. Schweiz gegen USA. Die Ski-Nation fiebert seit dem frühen Morgen mit Wendy Holdener, hofft auf die zweite persönliche (Gold)-Medaille der Schwyzer Slalomspezialistin an der Heim-WM 2017 in St. Moritz. Bei Halbzeit ist klar: Im zweiten Lauf kommts zum Super-Showdown, Shiffrin führt 38 Hundertstel vor Holdener. Wendy startet furios, baut ihren Vorsprung auf die Führende Frida Hansdotter auf eine halbe Sekunde aus. Unter dem tosenden Applaus von 40'000 Zuschauern rettet sie 11 Hundertstel ins Ziel. Silber hat Super-Wendy auf sicher! Reichts gar zu Gold? Nein! Denn was Shiffrin im zweiten Lauf bietet, ist schlicht überragend. Das Wunderkind aus den USA knöpft Wendy mehr als eine Sekunde (!) ab und holt sich den Sieg überlegen. Es ist nach Gold 2013 und Gold 2015 der Titel-Hattrick von Shiffrin. Der pure Wahnsinn.

Die weiteren Schweizerinnen

Michelle Gisin. Das ist sooo schade! Gisin ist nach dem ersten Lauf Sechste und im zweiten Lauf sauschnell unterwegs. Eine halbe Sekunde liegt sie nach der ersten Zwischenzeit vorne, die Medaille ist nah. Doch dann riskiert sie im Steilhang zu viel und rutscht weg. Gisin setzt ihre Fahrt fort und landet am Ende auf Rang 21.

Denise Feierabend. In der Kombi vergangene Woche wurde sie Vierte, und auch im Slalom verkauft Feierabend ihre Haut teuer. Sackstark, was sie im zweiten Lauf im Schlussabschnitt zeigt. Am Ende schaut Rang 9 heraus.

Mélanie Meillard. Unser Slalom-Küken bezahlt im Engadin Lehrgeld. Gut unterwegs, verpasst die 18-Jährige Neuenburgerin im ersten Lauf das zweitletzte Tor und weint im Zielraum bittere Tränen. Die Top 15 wären dringelegen.

Medaillenspiegel

Schon jetzt ist klar: Holt Österreich im Männer-Slalom nicht Gold, sind wir die erfolgreichste Nation an dieser WM. Wendy beschert uns schon Edelmetall Nummer 7.

1. Schweiz: 3 Gold, 2 Silber, 2 Bronze.

2. Österreich: 2 Gold, 3 Silber, 2 Bronze.

3. Frankreich: 2 Gold.

Stimmen

Holdener: «Ich habe ein paar Fehler gemacht. Es war nicht super, aber trotzdem okay. Dann hörte ich den Speaker, dass es reichen sollte. Das Ziel ist es, Shiffrin näher zu kommen. Aber ich bin überglücklich, dass ich Vize-Weltmeisterin bin.»

So gehts weiter

Die Heim-WM in St. Moritz neigt sich dem Ende zu. Zum Abschluss geht am Sonntag noch der Männer-Slalom über die Bühne.