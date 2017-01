Leverkusen – Gladbach 2:3

Unglaubliches Spiel! Leverkusen führt gegen Gladbach nach 34 Minuten mit 2:0. Fohlen-Keeper Yann Sommer wird von Jonathan Tah und Javier Hernandez bezwungen. In Durchgang zwei beginnt dann aber die Show der Gäste. Lars Stindl glänzt mit einem Doppelpack innert 6 Minuten und bringt damit den Skore wieder auf Gleichstand. Ex-FCZ-Star Raffael schiebt in der 71. Minute zur Gladbacher Führung ein. Das Spiel ist gedreht! Gladbach bringt das 3:2 über die Zeit. Admir Mehmedi kommt für Leverkusen nicht zum Einsatz. Josip Drmic wird für die Fohlen in der 90. Minute eingewechselt.

Wolfsburg – Augsburg 1:2

Der Höhenflug der Wölfe ist gestoppt. Nach drei Siegen in Folge verliert das Team von Valerien Ismael gegen Augsburg. Zwar kann Mario Gomez nach vier Minuten aus kurzer Distanz zur Führung für Wolfsburg einköpfeln – Marwin Hitz im Augsburger Tor sieht dabei nicht glücklich aus. Nach 25 Minuten verhilft dann aber VfL-Goalie Diego Benaglio den Gästen zum Ausgleich. Nach einem Rückpass spielt der Ex-Nati-Keeper den Ball direkt in die Füsse von Augsburg-Stürmer Halil Altintop. Und der trifft nach ungewolltem Doppelpass mit der Latte zum 1:1. Das Siegestor fällt nach 70 Minuten. Dominik Kohr bringt Augsburg in Führung. Benaglio, Rodriguez und Co. können daraufhin nicht mehr reagieren.

Werder Bremen – Bayern München 1:2

Die Bayern verteidigen den Platz an der Spitze. Bereits nach 45 Minuten führen die Gäste in Bremen. Erst trifft Arjen Robben herrlich nach Vorarbeit von Franck Ribery. Kurz vor der Pause erhöht David Alaba mit einem sehenswerten Freistoss. Die ohnehin schon attraktive Partie wird nach dem Seitenwechsel so richtig lanciert. Max Kruse bezwingt Manuel Neuer zum Anschlusstreffer. Doch die Bayern retten den knappen Vorsprung über die Zeit. Siebter Sieg in Folge für den Meister.

Darmstadt – Köln 1:6

Darmstadt wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg. Gegen Köln verliert der Tabellenletzte klar. Ein Eigentor von Aytac Sulu leitet die Niederlage der Gastgeber ein. Yuya Osako und Anthony Modeste erhöhen noch vor der Pause und sorgen für die Vorentscheidung. Sidney Sam kann zwar für Darmstadt vom Punkt verkürzen, doch Osako macht Minuten später mit seinem Doppelpack alles klar. Das 5:1 durch Milos Jojic und das 6:1 von Artjoms Rudnevs sind nur noch Zugabe. Darmstadt-Trainer Torsten Frings muss weiterhin auf einen Erfolg warten. Köln dagegen kann nach sechs sieglosen Partien wieder jubeln.

Leipzig – Hoffenheim 2:1

Erste Niederlage der Saison für Hoffenheim. Dabei hat alles so gut angefangen: Nach einem Eckball für Leipzig kontert die TSG (mit Zuber) lehrbuchmässig, Amiri braucht am Ende nur noch einzuschieben. Werner gleicht noch vor der Pause aus, als die Hoffenheimer Abwehr trotz mehrerer Anläufe nicht klären kann – Fabian Schär nimmt es auf der Bank zur Kenntnis. Zur Pause kommt der Nati-Verteidiger ins Spiel und ist am Leipziger Siegtreffer unfreiwillig beteiligt, als er einen Schuss von Sabitzer unhaltbar ablenkt. Da sind die Hoffenheimer allerdings bereits in Unterzahl: Nach einer Stunde und einem bösen Tritt fliegt Goalgetter Sandro Wagner mit Rot vom Platz.

Ingolstadt – Hamburg 3:1

Was für ein Hammer! Pascal Gross schockt den HSV (ohne Djourou) mit seinem Aussenrist-Volltreffer in der 14. Minute. Suttners Freistoss wird für Goalie Mathenia unhaltbar abgelenkt – 2:0. Nach der Pause geht die dünne Vorstellung der Hamburger weiter. Cohen trifft per Penalty für Ingolstadt, wo Hadergjonaj von Anfang an spielen darf. Erst ein fies flatternder Fernschuss von Hamburg-Kapitän Sakai bringt noch etwas Spannung ins Spiel. Am Resultat ändert sich indes nichts mehr. Dafür am Tabellenstand: Ingolstadt zieht am HSV vorbei, der wieder auf einem Abstiegsplatz steht.