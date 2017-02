Das Spiel:

Die ersten 30 Minuten spielt nur Bayern. Erst nach dem Alexis-Tor ist Stimmung in der Bude. Zweikämpfe, Torchancen, Kombinationen und Emotionen auf beiden Seiten – diese Partie lässt nichts aus! Nach dem Seitenwechsel drehen die Münchner auf. Lewandowski und Thiago machen innert 13 Minuten alles klar. Für Arsenal ist die diesjährige Champions League wohl gelaufen.

Die Tore:

1:0, 11. Minute: Arjen Robben trifft, wie Arjen Robben trifft. In klassisch robben-esquer Manier zieht der Holländer von der rechten Seite in die Mitte und schlenzt das Leder mit dem linken Fuss in die weite Ecke. Fabelhaft!

1:1, 30. Minute: Robert Lewandowski will im eigenen Sechzehner klären und hat dabei nur den Ball im Auge. Koscielny spitzelt die Kugel weg, Lewa zieht durch und trifft den Arsenal-Verteidiger volle Kanne! Alexis Sanchez sieht seinen Penalty von Neuer pariert, verfehlt danach den Nachschuss. Im dritten Anlauf nimmt der Chilene mit der Brust an und schiesst letztlich doch noch ein. Wahnsinn!

2:1, 53. Minute: Robben lanciert Lahm auf rechts, in der Mitte steigt Robert Lewandowski höher als Mustafi und köpfelt entgegen der Laufrichtung von Arsenal-Goalie Ospina ein.

3:1, 56. Minute: Einen Pass in die Tiefe leitet Lewandowski per HACKE direkt weiter auf Thiago. Der Brasilianer steht alleine vor dem Kasten und lässt sich nicht zweimal bitten.

4:1, 63. Minute: Thiago hält einfach mal drauf, Xhaka lenkt den Ball noch unglücklich ab. Ospina ist chancenlos.

5:1, 88. Minute: Es müllert wieder! Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung wird Thomas Müller im Strafraum von Thiago freigespielt. Der deutsche National-Stürmer trifft nach zuletzt schwierigen Zeiten.

Das gab zu reden: Arsenal-Trainer Wenger setzt überraschend auf Granit Xhaka in der Startformation. Der Schweizer Nati-Haudegen – in der Liga ist er noch für zwei Spiele gesperrt – scheitert mit einem strammen Volley an Neuer (40.). In der 60. Minute sieht er Gelb, an der Bayern-Dominanz kann er nichts ändern.

Statistik: Rekord! Carlo Ancelotti steht zum 59. Mal als Trainer an der Seitenlinie eines K.o.-Spiels der Champions League. Damit überholt er ManUnited-Legende Sir Alex Ferguson (58).

So gehts weiter: Das Rückspiel im Emirates Stadium im Norden Londons steigt am 7. März, wie gewohnt um 20.45 Uhr.