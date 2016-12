Xherdan Shaqiri über sein Traum-Tor an der EM: «Diese Emotionen werde ich nie vergessen»

BLICK: Xherdan, wie war jener Moment, als Sie sich gegen Polen in die Luft legen und zum Fallrückzieher ansetzen?

Xherdan Shaqiri: Was soll ich sagen, das war purer Instinkt. Der Ball kommt, es gibt irgendein Pingpong rund um den Strafraum und ich probiere einen Fallrückzieher. Ich habe gar nicht viel studiert, ich machte es automatisch – wie schon gegen Rumänien, wos einfach nicht geklappt hat.

Wann realisierten Sie: Das Ding landet im Tor?

Erst, als der Ball im Netz zappelte … Es war unbeschreiblich, diese Emotionen, die ich in mir hatte, werde ich mein ganzes Leben lang nie vergessen. Die Fans sind total durchgedreht, so eine Energie im Stadion, die sich entlud, habe ich noch nie erlebt. Ich bin stolz auf dieses Tor, auch weil es in einem wichtigen Spiel war. Ich habe hunderte Nachrichten bekommen. Überall, wo ich auf der Welt bin, werde ich nur auf dieses Tor angesprochen.

Nur die Fifa und die Uefa sehen es anders – und nominierten Sie nicht für das Tor des Jahres.

Das ist für mich sicher unverständlich, aber auch relativ unwichtig.

Aber auch noch heute fällt es schwer zu sagen, warum man dann gegen diese Polen ausgeschieden ist.

Ich denke immer noch ab und zu daran. Wenn wir weiter gekommen wären, hätten wir den Final erreichen können. Aber wir haben guten Fussball gespielt, die Schweiz war mega stolz auf uns. Und wir müssen nun Details verbessern, um an der WM weiterzukommen.

Aber es war nicht Ihre EM, einverstanden?

Muss ich das jetzt beantworten?

Sagen wir es anders: Sie mussten sehr viel defensiv arbeiten.

Ja. Ich musste sehr viel für die Mannschaft arbeiten und konnte nach vorne dann nicht immer glänzen.

Wie beurteilen Sie Ihr Jahr 2016?

Positiv. Der Transfer zu Stoke war eine sehr gute Sache, ich habe mich inzwischen in England durchgesetzt. Mein Tor gegen Everton wurde zum schönsten der Saison gewählt, das EM-Tor war auch toll – es war ein erfolgreiches Jahr.

Was bringt Dir 2017?

Hoffentlich viel Gesundheit und wenig Muskelverletzungen.