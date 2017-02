Zoff an der Côte d'Azur: Favre attackiert Balotelli!

Am Sonntagabend fällt Mario Balotelli (26) beim 2:2 von Nizza gegen Rennes mit Fieber aus. Schon vor Anpfiff aber sorgt der Italiener für heisse Köpfe – vor allem bei seinem Trainer Lucien Favre (59).

Der Schweizer an der Pressekonferenz: «Ich will nicht über Mario reden. Wir reden über seine mangelhafte Defensivarbeit seitdem er hier ist. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es bei ihm Klick macht.»

Favre weiter: «Was soll ein Trainer machen? Ich setze auf das Team, das meinen Ideen am ehesten entspricht. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Pressekonferenz abhalten muss, nur um über Mario zu sprechen.»

Am vergangenen Mittwoch schmorte Balotelli beim 1:0-Sieg gegen St. Etienne 82 Minuten auf der Bank, ehe ihn Favre einwechselte. Wie lange das mit Favre und Balotelli wohl noch gut geht an der Côte d'Azur? Der Vertrag des Italieners läuft im Sommer aus... (wst)