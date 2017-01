Zweifler nerven Cologna: «Ich bin immer noch Olympiasieger!»

Dario Cologna ist äusserst zufrieden nach dem Start in die Tour de Ski. Der heikle Auftakt ist geglückt. Und mit dem 5. Rang im Massenstartrennen in der klassischen Technik zeigt er auch, dass er Klassisch immer noch drauf hat.

«Es war wohl mein bestes Klassisch-Rennen seit einem Jahr», sagt Cologna. Denn in dieser Saison ist es ihm bisher nur im Skating aufgegangen.

Zweifel hätte er aber nie gehabt. Und für die Zweifler findet er klare Worte: «Ich bin immer noch Olympiasieger in der klassischen Technik. Das ist Realität!» Dario ist bissig, mag sich kein bisschen schlechtreden lassen.

Das Selbstbewusstsein stimmt also beim Münstertaler. Nun geht es darum, nach und nach Sekunden zu sammeln. Denn der Abstand auf Leader Ustjugow ist wegen der Bonussekunden bereits auf 1:10 Minuten angewachsen.

«Das ist schon etwas viel, die nächste Etappe ist deshalb schon sehr wichtig», sagt Dario. «Es ist das längste Rennen und es gibt viele Bonussekunden zu holen.»

Am Montag ruht die Tour de Ski. Weiter geht es am Dienstag in Oberstdorf mit einem Skiathlon über je 10 km in beiden Techniken.