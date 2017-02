Zweiter F1-Teststag in Barcelona: Hamilton schockt alle – Sauber macht Tatiana heiss

Genau vor diesen kalten Bedingungen hatte Pirelli vor der Saison gewarnt: «Wir brauchen einfach höhere Temperaturen als in Spanien!» Doch der italienische Reifensolist verlor die Abstimmung, als es darum ging, acht Tage in Bahrain oder eben Barcelona zu testen!

Einige Teams klagten, dass sie in der Wüste zu lange auf Ersatzteile warten müssten. Pirelli: «Okay, aber es soll uns jetzt einfach niemand während der Saison für gewisse Probleme mit dem Gummi verantwortlich machen.»

Am Donnerstag wirds nass

Nun, momentan werden sowieso nur zwei der sieben Mischungen gefahren: Weich und Medium. Am Donnerstag soll ja dann die 4,655 km lange Piste künstlich bewässert werden, um die beiden Regen-Reifen (Intermediates und Full Wet) getestet werden.

Sauber mit Frauen-Power

Der zweite Testtag begann mit einer überraschenden Meldung vom Sauber-Team, wonach man Tatiana Calderon (wird in zehn Tagen 24) als Entwicklungsfahrerin ins Hinwiler Boot holen will. Die zierliche Frau aus Kolumbien beendete 2016 die GP3-Serie mit einem Punkt (in Hockenheim) auf dem 21. Rang …

Der Ärger mit Simona

Auch sie träumt natürlich von der Formel 1, aber sie wird es – ohne gross in die Kristallkugel zu schauen – nicht schaffen! Schon mit der superschnellen Schweizerin Simona de Silvestro (28) hatte Sauber vor rund drei Jahren ein Experiment gewagt.

Doch die starke Indy-Car-Fahrerin kam nach drei Tests in Fiorano und Valencia nicht mehr weiter. Man trennte sich von Simona, weil diese und ihr Management den finanziellen Versprechungen nicht mehr nachgekommen sind. Ja, solche Entwicklunsghilfen sind nirgendwo gratis!

Auch bei Lotus (jetzt Renault) setzte man mit der attraktiven Spanierin Carmen Jorda (28) eine Entwicklungsfahrerin ein. Doch sie kam eigentlich nie zum Einsatz (nur Simulator) – und machte mehr heisse Werbung fürs Team …

Susie war am nächsten dran

Am nächsten zur Formel 1 kam die Ehefrau von Mercedes-Chef Toto Wolff. Die gebürtige Schottin Susie Stoddart (34), die sieben Jahre in der DTM herumkurvte, war drei Jahre lang bei Williams. Sie schaffte es zu Testfahrten und einmal durfte sie in Silverstone sogar an einem GP-Freitag ran. Sie war schnell, aber eben vielleicht schon zu alt für einen Einstieg.

Und jetzt wird es für die ehrgeizigen Frauen noch viel schwerer, nach oben zu kommen. Die neuen, unheimlichen Fliehkräfte verlangen eine Nackenmuskulatur, die jetzt selbst Männern im GP-Zirkus grosse Probleme bereiten.

Warten wir einfach mal ab, was Tatiana Calderon, die auch 2017 in der GP3-Serie unterwegs sein wird, bei Sauber machen kann. Sie soll bei der AVL in Graz (die grösste europäische Entwicklungsstätte mit Prüfständen, Motortests usw.) auch mal in den Simulator gehen. Dort soll Tatiana heiss gemacht werden!

Das sagt Frau Kaltenborn

Sauber-Chefin Monisha Kaltenborn in der Medienmitteilung: «Wir haben die Möglichkeiten und die technischen Ausrüstungen, um Tatiana eine professionelle Plattform zu bieten, dank der sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Ich bin überzeugt davon, dass sie bei uns von den ausführlichen Einblicken in die Materie des Motorsport profitieren kann, was für ihre künftige Rennsport-Karriere sicherlich von Vorteil ist.»

Stroll (18) drehte sich

Interessant dazu ist jetzt sicher der Formel-1-Einstieg des kanadischen Milliardärssohn Lance Stroll (18) bei Williams-Mercedes. «Andere bringen Sponsoren, ich habe meinen Vater», sagt der in Genf lebende, sehr selbstbewusste Kanadier – und wehrt mit dem Formel-3-EM-Titel auch jegliche Angriffe auf sein Talent ab.

Am Dienstag rollte also Stroll auf die Strecke, drehte sich nach 13 Runden, war da aber schon 0,8 Sekunden schneller als Ericsson (Sauber) am Montag! Jedoch haben die Briten ebenfalls bereits Feierabend, da Lance ein Auto beim Ausrutscher beschädigt und es nicht genügend Ersatzteile vor Ort hat. Diese müssen zuerst aus angeliefert werden.

Probleme bei Sauber

Beim Schweizer Team sitzt ja am Dienstag der italienische Ferrari-Ersatzmann Antonio Giovinazzi (23) im C36. Er fuhr bis zur Mittagspause zweimal für eine Runde raus. Offenbar sind da wieder Probleme mit den Bremsbelüftungen aufgetaucht. Doch um 12:59 Uhr schafft er es nochmals auf die Bahn und hat dabei auch seine erste Rundenzeit des Tages gesetzt. Und bis Samstag muss Sauber ja entscheiden, wer nächste Woche hier fährt: Wehrlein (verletzt) oder Giovinazzi!

Hamilton locker

Nach vier Stunden (also bis 13 Uhr) lag Hamilton im Silberpfeil vorne – mit 1:20,963 liess der Brite einen klaren Warnschuss an die Rivalen raus. Wehe, wenn Mercedes die volle Power erlaubt. Dahinter prügelten sich Ferrari, Red Bull und Force India-Mercedes (mit Ocon, der einmal ins Kiesbett rutschte und wegen eines Motorenschadens am Nachmittag nicht mehr startet) um die nächsten Plätze.

Aber wie gesagt: Die echten Zeiten werden wohl erst in der zweiten Testwoche (ab Dienstag) auf den Computern auftauchen. Jetzt müssen zuerst einmal die kleinen Bobos an den neuen Monstern bis zu 950 PS geheilt werden. Bis dann kan man höchstens von Trends sprechen. Ob positiv oder negativ.

Barcelona-Test | 2. Tag (Stand 13 Uhr)

1. Hamilton (Mercedes) 1:20,963

2. Räikkönen (Ferrari) 1:22,831

3. Ocon (Force India) 1:23,045

4. Magnussen (Haas) 1:23,200

5. Verstappen (Red Bull) 1:23,212

6. Kvyat (Toro Rosso) 1:25,012

7. Stroll (Williams) 1:26,040

8. Vandoorne (McLaren) 1:26,201

9. Giovinazzi (Sauber) 1:33,741

10. Palmer (Renault) ohne Zeit

Pole-Position 2016: Hamilton 1:22,000