«Alles solche Mordskerle»: Omas hören 187 Strassenbande

In der Serie «Omas schauen» des Youtube-Kanals «Digster OnFleek» wurden den betagten Damen in der aktuellen Folge zwei Lieder der hamburger Gangster-Rap-Crew 187 Strassenbande gezeigt. Dabei sahen sich die Omas mit Begriffen wie «Fotze» und «Drogengeld» konfontiert. Auch die Frage «Haben die den Text auswendig gelernt oder können die so plaudern wie sie wollen?» kommt auf. Wie sie auf die Lieder und Texte von Bonez, Raf und Co. reagiert haben, seht ihr hier: