America first, aber... «Switzerland Second» übertrump(f)t alle anderen

Die niederländische Satireshow «zondag met lubach» veröffentlichte vor zwei Wochen ein grossartiges Video, in dem sich die Holländer beim neuen amerikanischen Präsidenten einschleimen. Die Aussage: «Wenn America First ist, kann die Niederlande doch second sein». Dies liess die Satire-Community von Rest-Europa nicht auf sich sitzen. Sie entschlossen sich dazu, ebenfalls ein Video zu machen und das niederländische Video damit in den Schatten zu stellen. Und so zogen Dänemark, Portugal, Italien, Frankeich, Litauen, Österreich und die Schweiz nach.

Bei all den Videos, die letzte Woche auf Youtube landeten, sticht eines besonders heraus: unseres, das Schweizer Video, produziert von Dominic Deville. Seit mehreren Tagen liegt es bei den internationalen Youtube-Trendcharts auf Platz 1 und ist bereits über neun Millionen Mal angeklickt worden. Nach dem niederländischen Original, das schon seit zwei Wochen online ist, ist es das meist angeschaute «our country second»-Video.

Auch in der Kommentarspalte sind sich die Youtube-Nutzer einig: Das schweizer Video ist das beste! Und das sagen nicht nur wir Schweizer. Selbst die Niederländer sehen das ein und fragen, ob sie denn wenigstens «third» (dritter) sein können nach den USA und der Schweiz.