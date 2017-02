Beziehungsunfähig? 7 Gründe, warum du noch Single bist

1. Du findest an jedem Typen, mit dem du ausgehst, einen Makel.

Wählerisch sein ist ok. Dennoch schadet ein bisschen Nachsicht nicht. Denn es kann sein, dass der Richtige kommt, aber du ihn gar nicht siehst. Du bist geblendet von deiner Erwartungsliste, die er erfüllen soll, statt dich auf seine einzigartigen Qualitäten, die er zu bieten hat, zu fokussieren.

2. Du bist zu emotional und gibst zu schnell zu viel von dir Preis.

Verschenke dein Herz nicht gleich beim ersten Date. Sei ein bisschen geheimnissvoll und bau eine Spannung auf, so dass er sich danach sehnt, mehr von dir zu erfahren. Sonst kann es sein, dass er Angst bekommt und abhaut.

3. Du liebst dein Single-Leben zu sehr und möchtest nicht, dass da was dazwischen funkt.

Das Solo-Sein kann unglaublich spannend und befreiend sein. Du und deine Clique und mehr brauchst du nicht. Doch auf Dauer könnte so ein Lebensstil auch einsam machen, vor allem wenn all deine Freunde plötzlich Beziehungen eingehen.

4. Du bist eine Karriere-Frau, die ihren Job als Priorität Nummer 1 sieht.

Bravo! Beruf ist wichtig und es ist gut, dass er bei dir einen solch hohen Stellenwert einnimmt. Doch schau, dass du dich nicht 24/7 alleine darauf fokussierst, wo kein Raum mehr für anderes ist. Schaff dir eine Work-Life-Balance.

5. Du hast NULL Geduld für irgendwelchen Mist.

Viele Frauen da draussen haben weder die Zeit noch die Nerven, sich mit irgendwelchen Vollpfosten rumzuschlagen. Aber lass nicht zu, dass jedes kleine Ding, das er tut, dir voll auf den Senkel geht. Es ist ihm gegenüber nicht fair und er verdient es nicht. Lebe einfach ein bisschen.

6. Du wartest auf den perfekten Kerl, weil alle anderen nicht perfekt sind.

Jedes Mädchen hat eine Vorstellung von ihrem perfekten Jungen, umgekehrt übrigens genau so. Aber im echten Leben sollst du nicht zulassen, dass deine Vision dich davon abhält, dich mit «unperfekten» Menschen abzugeben. Verschliesse dich nicht in deiner Traumwelt und sei nicht zu stur. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass keiner perfekt ist und es durchaus möglich ist, dass du nie jemanden triffst, der ALL deinen Erwartungen entspricht. Aber hey, du könntest auch nicht all SEINEN entsprechen.

7. Du hast Angst und hältst dich zurück

Sei nicht zu sehr in der Defensive. Schliesslich willst du ihm ja eine Chance geben, aber was noch wichtiger ist, du willst sichergehen, dass du dir selbst auch eine Chance gibst. Lass nie zu, dass die Angst zu verlieren, dich davon abhält, das Spiel zu spielen. Begegne ihm mit einer positiven Einstellung und wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen, dann ist das nicht weiter tragisch. Aber zumindest gibst du der Liebe eine Chance. Das Risiko ist es Wert und du brichst aus der «Date-unfähig»-Zone raus.

