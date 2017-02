Cars, Girls & Music! 10 fesselnde Musik-Videos für Auto-Freaks!

1. M.I.A. - Bad Girls

Irgendwo auf einer einsamen Strasse in einem arabischen Wüstenstaat spielt das Riot-Girl M.I.A. mit ihren «Bad Girls». Mit von der Partie, furchtlose Drifter auf 3er BMWs, die voller Inbrunst ihre automobilen Kunststücke zur Schau stellen. Ein mit Plexiglas beplankter Neon-Retro-Kombi ist auch zu sehen. Na, wer errät die Marke?

2. George Harrison – Faster

Der 2001 verstorbene «stille» Beatle George Harrison war ein grosser Rennsportfan. Für sein Video zum Song «Faster» lässt er sich singend und Gitarre spielend vom dreifachen F1-Weltmeister Jackie Stewart chauffieren. Das ganze garniert er mit faszinierenden Aufnahmen der Formel 1 aus den 1970iger Jahren.

3. Primal Scream – Kowalski

Kate Moss und Devon Aoki (genau, die aus «2 Fast to Furious») klauen einen roten Dodge Challenger und mischen eine Böse Jungs-Gang auf. Heisser Trash, der männliche Fantasien hochkochen lässt. Kowalski war übrigens der Held aus dem Kult-Chase-Streifen «Vanishing Point», dem Titel der Primal Scream-LP.

4. Gorillaz – Stylo

Wenn ein 69er Chevrolet Camaro, schon ziemlich lädiert mit kochendem Kühler und Einschusslöchern von einem Donut futternden übergewichtigen Cop verfolgt wird, kann die Geschichte nicht gut ausgehen – für den Cop. Doch dann kommt Bruce Willis in einem brutal aufgemotzten Chevy El Camino und das Blatt wendet sich.

5. Sheryl Crow — Steve McQueen

Im Video zu «Steve McQueen» sitzt Countryrock-Sheryl Crow am Steuer eines champagnergelben Porsche 356 Cabrio, fährt ein heisses Rennen im Ford GT40 und liefert sich im 67er Ford Mustang Fastback eine wilde Verfolgungsjagd. Damit zitiert sie den Kultstreifen «Bullitt», in dem Steve McQueen den gleichnamigen Polizisten und Mustang-Fahrer spielt. Kleiner Fehler im Video: Dort fährt der Gegner einen schwarzen 69er Chevy Camaro, im Film ist es jedoch ein Dodge Charger. Trotzdem heiss.

6. ZZ Top — Gimme all your lovin

Die Mutter aller Auto-Videos. ZZ-Top-Gitarrist Billy Gibbons stellte seinen eigenen Ford-Hot Rod bei den Dreharbeiten zur Verfügung. Darin verdrehen drei langbeinige Hot Rod-Girls einem einsamen Tankstellen-Schrauber gehörig den Kopf. Oder ist es doch der «Eliminator» getaufte 34er Ford Deuce Coupé, dem der arme Kerl später hinterher hetzt?

7. Jamiroquai - White Knuckle Ride

Jamiroquai aka Jay Kay ist in der Szene als grosser Autofreak und -sammler bekannt. So lag es auch nahe, dass der Sänger bei der Videoproduktion von «White Knuckle Ride» seinen eigenen Porsche 911 Carrera RS einsetzt. Im Kultklassiker von 1973 jagt er auf einer Strasse durch die Wüste einem Helikopter hinterher. Oder ist es umgekehrt?

8. Jamiroquai – Cosmic Girl

Die Idee zur Heli-Verfolgungsjagd hat er sich in seinem eigenen Video «Cosmic Girl» abgeschaut. Auf der fast gleichen Strasse heizt er im Morgengrauen in einem Lamborghini Diablo dem Cosmic Girl im Ferrari F355 hinterher. Ein Ferrari F40 komplettiert das Trio. Faszinierende Aufnahmen mit drei Supersportwagen der neunziger Jahre.

9. Dr. Dre with Snoop Dogg – Still D.R.E.

Ohne ein Hip Hop-Video mit hüpfenden Autos und durchgeschüttelten Bikini-Girls wäre die Liste nicht komplett. Im Video zu «Still D.R.E.» hüp…, äh fährt Dr. Dre mit seinem Label-Brotha Snoop Dog durch Compton, seiner alten, nicht ungefährlichen Heimat in South L.A. Ein klassischer Chevy Impala, ausgerüstet mit einem kompressorbestückten Low Rider-Fahrwerk, ist dort schwer angesagt. Und natürlich gut durchgeschüttelte Bikini-Girls.

10. OK Go – Needing/Getting

Ein Auto als Musikinstrument – why not? Sagte sich die Gruppe Ok Go, die für ihre aufwendigen, oft in einer Einstellung gedrehten Musikvideos berühmt sind. Im Video zu «Needing/Getting» brettert die Band in einem Chevrolet Sonic über einen mit Musikinstrumenten präparierten Kurs. Der mit verschiedenen pneumatischen Auslegern versehene Chevy schlägt die Klaviere, Trommeln etc. an und erzeugt so die Musik. Fahrer und Sänger Damian Culash vollbringt während der Performance eine wahre Multitask-Meisterleistung.