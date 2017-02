Da stockt uns der Atom: 5 Gründe, warum Trumps Nuklear-Politik Angst macht

US-Präsident Donald Trump will das nukleare Arsenal der USA ausbauen. Damit will er sicherstellen, dass das Land wieder «an der Spitze» sei, sagte er gestern in einem Interview mit der Nachrichtenagentur «Reuters». In der Vergangenheit machte Trump allerdings einige fragwürdige Äusserungen zu seiner Nuklear-Politik.

1. «Wie funktionieren unsere Atomkräfte nochmal?»

«Was ist für Sie die Priorität bei der nuklearen Triade?», wurde Trump Ende 2015 während einer Präsidentschaftsdebatte gefragt. «Nukleare Triade» wird die Fähigkeit der USA genannt, Atomsprengkörper durch Interkontinental-Raketen, U-Boote und Langstreckenbomber zu starten. Trump weicht der Frage aus, spricht über den Irak-Krieg. Als Moderator Hugh Hewitt ihn dann fragt, welche der drei Säulen er am wichtigsten findet, antwortet Trump: «Die Kraft, die Zerstörung ist sehr wichtig für mich.» Senator Marco Rubio musste danach kurz erklären, was die Triade genau ist.

2. Europa, Achtung!

In der Show Hardball auf dem US-Sender «MSNBC» erklärte Trump, dass er unberechenbar bleiben möchte. Der Austausch mit Moderator Chris Matthews:



Matthews: «Können sie dem Nahen Osten sagen, dass wir keine Nuklearsprengkörper einsetzen werden?»

Trump: «Das würde ich nie sagen. Ich würde nie meine Optionen eingrenzen.»

Matthews: «Wie stehts um Europa? In Europa werden wir sie doch nicht benutzen?»

Trump: «Auch diese Option will ich mir nicht nehmen.»

Matthews: «Sie würden sie vielleicht in Europa benutzen?»

Trump: «Ich denke nicht, aber...»

3. Was ist Uran?

Vor einer Woche gab Trump eine Pressekonferenz, in dem er unter anderem erklärte, was Uran ist. Und zwar so: «Sie wissen, was Uran ist, oder? Es ist dieses Ding namens Atomwaffen. Und andere Dinge. Viele Dinge werden mit Uran gemacht. Auch böse Dinge.» Okay.

4. Nukes für alle

In einer Sendung mit «CNN»-Journalist Anderson Cooper sagte Trump, dass auch Japan, Südkorea und Saudi-Arabien bald Atomwaffen haben sollen. «Es wird sowieso passieren. Und wenn sich Japan und Südkorea gegen den Irren auf Nordkorea verteidigen können, ist das besser für uns», erklärte Trump. Er bestritt später jedoch, diese Dinge so gemeint zu haben.

5. Keine klare Linie

Während des Wahlkampfs betonte Trump immer wieder, dass Atomwaffen schrecklich seien, und die Welt besser ohne da stünde. Das denke er schon seit seiner Kindheit. «Ich hasse Atomwaffen über alles. Mein Onkel war Professor am MIT und klärte mich über Atomwaffen auf», sagte er beispielsweise in einer «Townhall»-Sendung. Jetzt will er doch aufrüsten. Und ein anderes Mal sprach Trump darüber, dass die Welt abrüsten soll, aber die USA nicht damit beginnen wird. Einmal mehr verwirrt Trump alle. Bei einem heiklen Thema wie Atomwaffen ist diese «Taktik der Verwirrung», (wenn sie denn bewusst genutzt wird), nicht gerade beruhigend.