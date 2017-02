Der frühe Vogel fängt den Wurm... 12 unangenehme Momente, die alle kennen, die immer zu früh sind

1. Auf Partys bist du der erste Gast: Auf der Einladung stand aber auch 8 Uhr, wieso solltest du nicht um 8 dort sein?

2. Bei Dates bist du zuerst am Treffpunkt: Und das, obwohl du geplant hattest für einmal zu spät zu kommen. Du bist letztlich pünktlich und wartest nochmal sieben Minuten auf dein Date.

3. Du reist mit einem «späten» Freund: In allem ist er so langsam und träge, dass ihr beide wegen ihm «nur» pünktlich am Gate ankommt und nicht zwei Stunden vorher, wie doch eigentlich empfohlen wird – grauenhaft!

4. Vor dem Vorstellungsgespräch: Es wäre fatal, wärst du für ein Job-Interview zu spät. Daher sitzt du sicherheitshalber schon mal 45 Minuten vorher im Kaffee um die Ecke.

5. Am Flughafen beim Einchecken: Du bist auch am Flughafen gerne früh, du willst nicht die Person sein, die zum Gate rennen muss. Blöd nur, wenn noch nicht mal der Checkin-Schalter offen ist.

6. Als Erster im Restaurant: «Einen Tisch für Sie alleine?» – «Nein für 3, ich warte auf meine Freunde». Der Kellner wirft dir dann einen verdächtigen Blick zu, wenn du nach 20 Minuten noch immer alleine dort sitzt.

7. Du bist im Einkaufszentrum, bevor die Shops öffnen: Wieso machen die nicht pünktlich um 9 Uhr auf? Der Tag hat schliesslich schon um 7 begonnen, oder? Du hast sicherheitshalber extra noch die Öffnungszeiten nachgeschaut.

8. Deine Freunde sind zu spät: «Nein, schon okay! Bin auch erst gekommen». Obwohl du versuchst ganz lässig zu bleiben, brodelt es in dir drin aber nur so, denn du wartest schon seit 15 Minuten – das wissen auch deine Freunde.

9. Wenn du zu früh bist und beschäftigt aussehen musst: Ja, darin bist du mittlerweile Profi. Zuerst mal nachsehen, ob eine Mail gekommen ist, dann auf Instagram und Facebook surfen und wenn du immernoch alleine bist, folgen «shgduwgmbf»-Notizen.

10. Du musst warten: Im Kaffee oder im Restaurant gehts ja gerade noch so. Schlimmer wirds, wenn du draussen wartest und es regnet oder es schneit und du kannst dich nirgends hinsetzen.

11. Du bist zu spät: In sehr sehr seltenen Fällen kann es auch mal dir passieren, dass du dich um einige Minuten verspätest. Dies ist dir nicht nur enorm peinlich, du schämst dich auch dafür, wie du nur so unhöflich sein konntest.

12. Du bist zu spät, wegen etwas, was du nicht beeinflussen konntest: Die SBB hatte Probleme, dein Bus hatte eine Panne oder dein Velo wurde geklaut und du bist dadurch extrem verspätet – geht ja wohl gar nicht!

Wie auch immer: Es ist nichts Schlimmes, wenn du zur vereinbarten Zeit an einem Ort bist oder du dich an gewisse Zeitvorgaben hältst. Lieber bist du pünktlich, als immer zu spät – irgendwann wird dir das sicherlich auch mal zugute kommen, wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht.