Der stressigste Tag im Leben: 10 Momente, die jede Frau kennt, die mal Brautkleid shoppen musste

1. Erwarte nicht, dass du mit gratis Cüpli empfangen wirst.

Was in Hollywood-Filmen selbstverständlich ist, bleibt in der Realität häufig nur ein Wunschdenken. Ausser du hast dein Kleid schon bezahlt. Dann kriegst du vielleich ein Gläschen geschenkt.

2. Es ist total überwältigend.

Bei all den verschiedenen Stoffen, Weiss-Tönen und Schnitten weisst du gar nicht wo anfangen. Selbst Hardcore-Shopper sind im solchen Moment überfordert. Und das kann wirklich stressig sein.

3. Du denkst, du weisst, was dir steht - nein, weisst du nicht.

Ist ja nicht so, dass du jeden Tag Brautkleider kaufst. Zum Glück gibts da Profis im Laden. Doch gleichzeitig musst du immer daran denken, dass sie dir einfach unbedingt ein Kleid verkaufen wollen. Haben wir schon gesagt, dass es stressig ist?

4. Du hast nicht ewig Zeit.

Du gehst nicht einfach in den Laden und schaust dich mal um. In der Regel reservierst du einen Termin, der 90 Minuten dauert. Ist diese Zeit um, lässt dich die Beraterin das auch wissen.

5. Es kann sein, dass dir nichts gefällt.

Im Brautladen will man dir natürlich die Illusion verkaufen, dass man auf jeden Fall etwas für dich finden wird. Und wenn du auch noch Begleitung dabei hast, dann steigt der Druck noch mehr. Einfach nicht beeinflussen lassen und rauslaufen.

5. Der ganze Prozess dauert ewig.

Du suchst dir zuerst das Kleid aus und musst dann 1000 Mal zur Anprobe erscheinen, wo Anpassungen vorgenommen werden. In einem Jahr solltest du das aber gerade noch so schaffen.

6. Du bezahlst nicht nur fürs Kleid.

Erstens kommen Kosten für Unterröcke, Unterwäsche, Schleier und weiteren Schnickschnack dazu. Zweitens musst du deine Begleitung dafür entschädigen, dass sie dir geduldig beim Anprobieren von 33 Kleidern zugeschaut hat.

7. Wenn du DEIN Kleid gefunden hast, dann wirst du es wissen.

Es ist ein bisschen wie Liebe auf den ersten Blick. Wenn du in DEM Kleid vor dem Spiegel stehst, dann weisst du gleich, dass du kein anderes brauchst.

8. Erwarte nicht von allen anderen, dass sie dabei weinen.

Hollywood-Produktionen wollen uns weismachen, dass deine Mutter und beste Freundin beim Anblick DES Kleides in Tränen ausbrechen. Stimmt nicht. Sie atmen erleichtert auf, weil das Shopping endlich ein Ende hat.

9. Du schaltest deinen Verstand ein.

Eigentlich fürchtest dich davor, wie deine Mutter zu werden. Doch in dem Moment kommen dir plötzlich folgende Fragen in den Sinn: «Ist das Kleid für eine Winterhochzeit geeignet?», «Habe ich zu warm mit diesen Ärmeln?», «Wird die Schleife schnell dreckig?», «Brauche ich auch noch einen Bolero?»

10. Du wirst auch einen Moment haben, wie du ihn aus den Liebesfilmen kennst.

Weil du eine Prinzessin bist, die ihren Prinzen heiratet - natürlich!