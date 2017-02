Die 10 schrägsten Hochzeitsnacht-Storys: «Meine Mutter trieb es mit dem Trauzeugen auf unserem Sofa»

Unsere Kollegen von «Buzzfeed» baten Ihre Leser und Leserinnen, von ihrer Hochzeitsnacht zu erzählen. Sie wollten vor allem von ihnen wissen, ob es überhaupt zum Geschlechtsverkehr kam oder nicht. Die zehn schrägsten Antworten im Überblick:

1. «Nein, wir hatten kein Geschlechtsverkehr! Wir gingen zurück ins Zimmer und ich bemerkte, dass meine Periode eingesetzt hatte. Also rannte mein brandneuer Ehemann zum Laden und kaufte Tampons. Romantik!»

2. «Wir hatten ein Zimmer im Four Seasons in Chicago gebucht, aber mein Mann erlitt einen Hitzeschlag. Er wurde auf dem Bett ohnmächtig, während ich mich abwechselnd um ihn gekümmert habe und am Fenster sass, habe ich mir Downtown Chicago angeschaut und die kostenlosen mit Schokolade überzogenen Erdbeeren und den Champagner genossen.»

3. «Wir haben bei einer Motorrad-Rallye geheiratet, sind nach der Zeremonie auf das Motorrad gesprungen, haben eine Fahrt unternommen und sind dann auf unseren Campingplatz zurückgekehrt. Wir haben eine Weile den Wohnwagen zum Schaukeln gebracht, uns dann wieder angezogen und gefeiert!»

4. «Ich rechnete eigentlich nicht damit, aber nachdem ich all meine Haarnadeln herausgenommen hatte, konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, zu Bett zu gehen, ohne mit meinem neuen Ehemann zu schlafen. Es war toll. Am nächsten Morgen gingen wir mit ein paar Freunden zum Frühstück zu McDonald’s und ich hatte Sperma im Haar. Die beste Hochzeit aller Zeiten!»

5. «Wir waren viel zu müde für die Hochzeitsnacht! Das Erlebnis, das einem Orgasmus am nächsten kam, war, als ich am Ende eines langen Tages meinen BH ausziehen konnte!»

6. «Wir waren ziemlich betrunken in unserer Hochzeitsnacht und ich schlief direkt ein. Meine Mutter und der Trauzeuge trieben es jedoch unten auf unserem Sofa!»

7. «Ich war in der siebten Woche schwanger, als wir heirateten. Nach dem Empfang fuhren wir nach Hause, ich öffnete die Autotür, und BUMM - augenblicklich gekotzt. Ich weinte, weil ich die Dessous und alles gekauft hatte. Er reagierte super darauf, aber ich beharrte darauf meine Zähne zu putzen, zog das dumme Outfit an und hab es trotzdem getan. Es war eines der schlechtesten Male überhaupt, aber ich konnte es nicht NICHT tun in meiner Hochzeitsnacht.»

8. «In der Nacht davor gingen mein Mann und ich zur Sache und (fragt nicht wie) ich kratze meinen Mann aus Versehen an der Spitze seines Penis. Er blutete eine Stunde. Wir konnten drei Tage nicht miteinander schlafen.»

9. «Meine Hochzeitsnacht endete damit, dass uns die gesamte Hochzeitsgesellschaft, inklusive Gäste, bis zu unserem Zimmer hinterher winkte (unser Empfang war in einem Hotel und wir hatten ein Zimmer dort gebucht). Kurz bevor wir das Zimmer betraten, sah mein Mann auf die Gäste und schrie “Jesus hat uns seine Erlaubnis gegeben. Wir werden es tun.” Mein Vater hielt die Daumen hoch und ich ging beschämt ins Zimmer. Wir haben es getan … mehrfach und überall in dem Zimmer.»

10. «Ich habe bis zu meiner Hochzeitsnacht darauf gewartet, Sex zu haben. Ich habe buchstäblich gewartet, bis ich 22 und verheiratet war! Mein Ehemann rutschte in unserer Hochzeitsnacht in der Dusche aus und verdrehte sich das Knie. Es schwoll auf die Grösse eines Softballs an und wir verbrachten die Nacht in der Notaufnahme um Röntgenaufnahmen zu machen. Für mich gab es diese Nacht keinen Spass.»

