Die Katze freut sich bestimmt auch: Diese Produkte brauchen alle Büsi-Besitzer ganz dringend!

1. Futter First!

Der Futterspender ist die ultimative Lösung für alle, die gerne mal verreisen und keine hilfsbereiten Nachbarn oder Freunde haben. Damit das Büsi in der Abwesenheit des Herrchens oder Frauchens nicht verhungert, wurde dieses Gadget erfunden. Da kippst du oben genügend Essen für die Zeit deiner Abwesenheit rein und unten kommt dann portionsweise die Menge an Futter raus, die du vorher einstellst. So bekommt deine Katze zur vorgegebenen Zeit immer ihr Essen. Falls dein Büsi lieber Nassfutter frisst, dann ist der PetSafe das Richtige für dich.

Und als Goodie für alle Büsis, die die Trinkschüssel links liegen lassen und stattdessen den Wasserhahn bevorzugen, gibts diesen fancy Trinkbrunnen. Das laufende Wasser erinnert die Katze dann an den Hahn und zieht sie magisch an.

2. Das Katzenklo 2.0

Irgendwann muss das ganze Futter ja auch wieder raus. Dieses Modell befreit dich von der lästigen Putzarbeit und vom penetranten Geruch! Sobald das Büsi sein Geschäft erledigt hat und sich vom Klo entfernt, beginnt automatisch der Reinigungszyklus! Das Büsi findets bestimmt auch toll.

Und wenn es dann glücklich und zufrieden auf dem Weg ist, den auf ihren Pfoten haftenden Katzenstreu in den restlichen Wohnung zu verteilen, hast du einen weiteren Trick parat! Diese Matte, die du vor dem Klo platzierst, gibt der Verschmutzung keine Chance!

3. Unterhaltung ohne Mensch

Wirst du dem Jagdtrieb deines Fellknäuels nicht gerecht? Plagt dich deswegen das schlechte Gewissen? Dann kauf dir diese Spielschiene! Die leuchtenden Bälle werden dem Büsi bestimmt ganz gut gefallen und es zumindest eine Zeit lang beschäftigen können - bis der Hunger wieder kommt.

Suchst du eher etwas, das deine Katze beruhigt? Dieses Plüsch-Eichhörnchen ist mit Katzenminze gefüllt.

4. Kampf den Kratzspuren!

Liebst du dein Büsi eigentlich über alles, ausser, wenn es anfängt, Wände, Türen und Möbel mit seinen Krallen zu verunstalten? Dieser Spray sorgt dafür, dass all das für die Katze plötzlich nicht mehr so attraktiv wird.

5. Für kleine Wohnungen

Bietet dein Zuhause nicht so viel Platz? Diese Hängematte kannst du einfach unter dem Tisch anbinden und deiner Katze so eine ultimative Chill-Ecke schenken.

6. Streicheleinheiten bis zum Abwinken

Wenn das Büsi dann ausgeschlafen ist, gegessen und gespielt hat, kommt der Streichel-Teil endlich dran. Wenn deine Finger nicht so geübt sind oder du einfach keine Zeit hast, dann nimmt dir dieses Wellness-Center die ganze Arbeit ab. Dieses besteht unter anderem aus ergonomischen Basisplatten mit Massagekämmen, Zahnfleischmassagestab (!) und einer Verwöhnstation mit Katzenminze.

7. Nur für Hipsterkatzen

Ist dein Vierbeiner alles andere als Mainstream? Dann verdient dein Liebling auch garantiert nicht irgend einen Kratzbaum, sondern solche Kratz-DJ-Platten.

Bist du bereits voll Fan von diesen Produkten, hast aber noch keine Katze zu Hause? Hier sind 20 Gründe, die Büsis einfach zu lieben (und sich endlich eins anzuschaffen).