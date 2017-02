Drittes Schweizer «America first»-Video: «Adelboden is so geil»

Vor rund drei Wochen veröffentlichte die niederländische Satireshow «Zondag met Lubach» ihr «America first, Netherlands second»-Video. Der satirische Clip wurde im Netz zum Renner, worauf andere europäische Staaten und Regionen nachzogen und ihre eigenen Versionen veröffentlichten. Auch die Schweiz und das Wallis liessen sich den Spass nicht nehmen. Jetzt macht ihnen das Skigebiet Adelboden Konkurrenz und steigt ins Rennen für die zweite Kraft nach Amerika ein.

Ob die bewegende Schneewelt, Rundflüge mit der eigenen Air Force One oder mit dem Gleitschirm lautlos durch die Lüfte gleiten – das Berner Oberland hat alles, was das Trump-Herz begehrt. Auch Ehefrau Melania und Tochter Ivanka kommen auf ihre Kosten. «It's so geil!»