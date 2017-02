Ein Besuch lohnt sich: 7 nützliche Webseiten, die du kennen solltest

1. Google, kännsch?

Wenn dir jemand wieder eine unnötige Frage stellt, die er genauso gut googeln könnte, gehst du einfach auf LMGTFY (let me google that for you), gibst die Frage ein und schickst der Person den Link. Von da an wird sie dir sicher keine dumme Fragen mehr stellen. Sie erfährt dann nämlich von der grossen Kunst des googelns.

2. Errate den Ort

In diesem Spiel landest du an einem zufälligen Ort auf der Welt und musst erraten, wo du dich gerade befindest. Je näher dein Tipp am gezeigten Ort ist, desto mehr Punkte erhältst du. Vorsicht: dieses Spiel hat ein sehr hohes Suchtpotenzial! Hier spielen.

3. Wo ist dein Nachname verbreitet?

Auf der Website verwandt.ch kannst du deinen Nachnamen eingeben und siehst dann auf einer Karte, wo dein Name am meisten verbreitet ist. Das Gleiche kannst du auch mit Deutschland oder Österreich machen.

4. Anleitungen zu allen erdenklichen Themen

Auf wikihow.de findest du eine einfache Anleitung zu fast allem was du dir vorstellen kannst. Von «wie beruhige ich meine Nerven» bis zu «wie schere ich ein Schaf» - auf wikiHow findest du alles. Falls du Fragen zum Haushalt hast und deine Mutter gerade nicht erreichbar ist, kannst du auch noch auf die Website «Frag Mutti» zurückgreifen. Dort erfährst du beispielsweise, wie man Jeans korrekt wäscht oder eine leckere Bolognese à la Mami zubereitet.

5. Grosse Dateien mit anderen teilen

Alles was zu gross ist, um in einer Mail verschickt zu werden, kann über wetransfer geteilt werden. Auf der Website kannst du bis zu zwei GB grosse Dateien versenden, ohne dich dafür anmelden zu müssen. Einfach Datei hochladen, E-Mail des Empfängers angeben und abschicken. Der Empfänger erhält dann einen Link, mit dem er die Datei herunterladen kann. Nach sieben Tagen wird die hochgeladene Datei wieder gelöscht.

6. Nie wieder Probleme bei der Filmwahl

Oftmals gestaltet sich die Filmauswahl an einem Filmabend schwierig. Aus Tausenden Filmen kann man sich nicht auf einen einigen und merkt nach langen Diskussionen, dass man in der Zeit schon einen ganzen Film hätte schauen können. In diesem Fall lohnt sich ein Besuch auf omive.com. Einfach deine Kriterien eingeben (z.B. Action, bestimmte Schauspieler, Zeit, Erscheinungsjahr, Ratings usw.) und die Seite wählt aus der riesigen Datenbank passende Filme aus.

7. Keine Spam-Mails mehr im Posteingang

Viele Websites versuchen die E-Mail-Adressen ihrer Besucher zu kriegen, um diese dann mit Werbung zu bombardieren. Oftmals erhält man beispielsweise eine Gutschrift bei der ersten Anmeldung. Falls du dich gezwungen siehst, dich bei so einer Website anzumelden, kannst du mit 10minutemail eine temporäre Email-Adresse einrichten, die 10 Minuten lang existiert und dann automatisch wieder deaktiviert.