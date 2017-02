Ein Facebook-Sticker rastet aus: Wer ist dieser lila Vogel?

Auf Facebook zappelt er unter verschiedensten Beiträgen in der Kommentarspalte - der mysteriöse lila Vogel. Die «Trash Dove» (übersetzt Müll-Taube) headbangt ununterbrochen zwischen den Kommentaren, so dass man nur schon vom Zuschauen Nackenschmerzen bekommt.

Doch woher kommt dieser komische Vogel eigentlich? Angefangen hat alles damit, dass die amerikanische Künstlerin Syd Weiler im September ein «sticker set» für Facebook mit dem lila Geschöpf kreierte. In diesem ist die Taube in verschiedensten Posen zu sehen.

Doch wieso wurde die Taube so berühmt? Der Ursprung der Bekanntheit liegt in Thailand. Dort wurde der lila Vogel als erstes so richtig populär. Als Grund nennen viele dieses zugegeben etwas spezielle Video, das auf Facebook nach einer Woche bereits über vier Millionen Mal angeklickt wurde:

Was daran so lustig oder speziell sein soll, wissen wir nicht so genau. Den Thailändern hat es aber anscheinend gut gefallen. So gut, dass sie einen riesigen Spass daran hatten, die lila Taube ständig unter alle möglichen Facebook-Beiträge in die Kommentare zu posten. Nach und nach ist dieser Trend zu uns übergeschwappt und ist spätestens seit gestern auch in unseren Breitengraden angekommen. Seit ein paar Tagen zieren dutzende «Trash Doves» die Kommentarspalten von westlichen Facebookseiten.

Nicht alle erfreut der lustige Vogel, einigen geht es zu weit. Und zwar so, dass mittlerweile bereits eine Petition gegen den lila Vogel gestartet wurde. Unter dem Motto «make Facebook great again» wendet sich die Petition an Facebook und will ein Verbot für die headbangende Taube durchsetzen. Das hiesige Vorhaben hat bereits knapp 8000 Unterstützer, bei der Vielzahl an violetten Tauben auf Facebook könnte diese Zahl in den nächsten Tagen jedoch noch rasant ansteigen.