Einheimische erzählen: So lebt es sich in richtig kleinen Ländern

«Leute, die in sehr kleinen Ländern leben, was sind die Vor- und Nachteile?» wollte Reddit-Nutzer Ibsen wissen. Er erhielt über 2'000 Kommentare, einige auch wirklich aus kleinen Ländern. Wir haben uns durch die Antworten gewühlt und die interessantesten Kommentare herausgesucht.

1. Bhutan

- Die Natur ist wunderschön, die Luft rein.

- Gratis Bildung und gratis Arztbesuche.

- Der König besucht Schulen im Land und spricht mit den Schülern.

- Bhutan hatte kein Fernsehen bis 1999. Heute gibt es aber sogar 4G-Empfang.

- Das Land ist noch nicht weit entwickelt und überlebt unter anderem durch Unterstützung von aussen.

- Es gibt keine internationalen Fastfood-Restaurants.

2. Guernsey, Kanalinseln

- Guernsey ist ein kleiner Kronbesitz der Briten (60'000 Einwohner). Du kannst in 25 Minuten ans andere Ende der Insel fahren. Sofern du mit der landesweiten Höchstgeschwindigkeit von 56 m/h fährst.

- Guernsey hat nur ein Städtchen, das «Town» genannt wird.

- Es ist schwierig, zu erklären, woher man kommt. Einwohner sind britische Bürger mit EU-Pass, das Land ist aber nicht in der EU.

3. Fidschi

- Wie viele Insel-Nationen ist Fidschi sehr isoliert von der Aussenwelt. Die Nachbarn sind weit weg.

- Dadurch sind gewisse Lebensmittel extrem teuer. Zum Beispiel Blaubeeren.

- Dein Freundeskreis ist allerdings nicht viel kleiner, als in anderen Ländern. Du kennst viele Leute überall, aber es ist nicht anders, als in kleinen Städten in den USA.

- Da Fidschi aus über 300 Inseln besteht, findest du trotzdem immer wieder unbewohntes Land und wunderschöne Natur.

4. Antigua und Barbuda

- Es gibt nicht viel zu tun, ausser die Strände zu geniessen und zu trinken.

- Online-Händler liefern nicht zu dir. Man muss via US-Dienste gehen, was sehr teuer ist.

- Die Lebenskosten sind hoch.

- Niemand ist pünktlich.

- Das Leben ist dadurch aber auch nicht so stressig und man hat mehr Zeit für sich.

- Es ist sehr sicher, nur wenig Kriminalität herrscht.

- Jeder kennt jeden, was für viele etwas Gutes ist.

5. Togo

- Das Land ist kulturell sehr vielseitig. Es gibt vier oder fünf Kulturen und Sprachen, die alle ihre eigenen Bräuche und Persönlichkeiten haben.

- Da Togo lang und schmal ist, gibt es verschiedene Klima-Zonen. Der Süden ist Warm und feucht, die Mitte hat mehr Wald und der Norden ist trockene Savanne.

- Du kannst also in wenigen Stunden in einem anderen Klima und einer anderen Kultur sein.

- Reisen ist aber oft gefährlich, die Strassen in schlechtem Zustand.

6. Gibraltar

- Es ist fast immer sonnig.

- Die Steuern sind tief und es gibt keine Mehrwertsteuer.

- Es gibt praktisch keine Kriminalität.

- Gratis Gesundheitswesen, ÖV, sogar Hochschulbildung ist gratis.

- Es ist wie in einem Dorf. Jeder kennt jeden. Und jeder weiss, wer mit wem schläft.

- Erstaunlich hohe Luftverschmutzung.

- Alles ist so dicht, dass man beinahe Klaustrophobie kriegt.

7. Singapur

- Das ganze Land ist eine Stadt und man kann ohne Verkehr in einer Stunde durchfahren.

- Alles ist importiert. Alles.

- Du kannst keine Ferien im Inland machen.

- Es hat nur wenig Platz für spezialisierte Berufe. Förster kannst du hier zum Beispiel nicht werden.

- Der ÖV gehört zu den besten der Welt, aber die Auto-Preise sind astronomisch hoch.

- Es ist sehr sicher und sauber.

8. Island

- Jeder kennt jeden, das ist ein Vorteil und ein Nachteil.

- Da wir so wenige sind, haben wir für gewisse Infrastruktur nicht genug Leute. Spezielle medizinische Untersuchungen müssen in Dänemark durchgeführt werden, da es sich für Spitäler hier nicht lohnt, die teure Ausrüstung für die wenigen Patienten zu kaufen.

- Unsere Schulen sind ebenfalls klein, es ist schwierig, einen Sportclub oder Ähnliches zu gründen.

- Es muss sehr viel importiert werden, was die Güter teurer macht.

