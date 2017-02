Einsame Flitterwochen in Rom: Engländerin heiratet sich selbst zum Geburtstag

Eine Hochzeit ist etwas, wovon viele Frauen über einen langen Zeitraum träumen. So auch Lynne Gollogly. Bis jetzt zumindest. Denn die Frau aus Rotherham in South Yorkshire hat das elendige Suchen satt. «Ich bin seit einiger Zeit Single und habe das Interesse verloren, in einer Beziehung zu sein», so die 39-Jährige gegenüber «Daily Mail».

Deshalb verwandelt die Wirtschaftsanalytikerin ihre 40. Geburtstagsparty in eine Traumhochzeit. Zu ihrem Ehrentag im April möchte sie sich selbst das Ja-Wort geben – im Brautkleid, mit Buffet und allem was dazugehört. Dass diese Hochzeit gesetzlich nicht gültig ist, stört Lynne nicht. Sie wolle lediglich ihre Feier so wichtig wie möglich gestalten und ihr skurriles Leben feiern.

Die Idee zur Selbst-Heirat hatte die «Braut» aus einer «Friends»-Episode, in welcher Monica, Rachel und Phoebe in Brautkleidern vor dem Fernseher sitzen und Bier trinken. Das sei schon immer etwas gewesen, was sie tun wollte. Und da der Richtige bis heute nicht aufgetaucht sei, heirate sie sich nun eben selbst.

Übrigens sind auch die Flitterwochen fest eingeplant. Im Juli fliegt Lynne alleine nach Rom. Ob sie in der ewigen Stadt doch noch Mister Right findet? Wir drücken die Daumen.