Energy-Drinks aus Ziegenmist: 8 grusige Sachen aus dem Alltag im alten Rom

1. Die gelbe Mundspülung

Es gab Menschen, die haben ihren Lebensunterhalt damit verdient, Urin zu sammeln - zum Beispiel in öffentlichen Pissoirs. Denn die gelbe Flüssigkeit diente nicht nur als Waschmittel für Kleider, sondern sogar als Mundspülung! Man glaubte, Urin würde helfen, die Zähne weiss zu halten.

2. Mein Schwamm ist dein Schwamm

Im römischen Reich war es üblich, sein Geschäft auf öffentlichen Toiletten zu verrichten. Wem allerdings schon beim Gedanken an das hiesige Toitoi übel wird, sollte jetzt nicht weiterlesen. Denn bei den Römern herrschten diesbezüglich noch viel schlimmere Zustände. Archäologen gehen davon aus, dass die Klos höchst selten, wenn überhaupt, gereinigt wurden. Anders kann man die Parasiten nicht erklären. Der ekligste Teil kam allerdings zum Schluss: Jede Toilette, die man mit Dutzenden anderen Menschen teilte, hatte einen einzigen Schwamm, befestigt an einem Stock, den man zum Abwischen benutzte. Dieser wurde nie gereinigt und von einem Beteiligten an den nächsten gereicht.

3. Explodierende Toiletten

Wenn man eine römische Toilette betrat, bestand eine reale Gefahr, zu sterben. Zum einen konnten die Kreaturen, die in den Abwassersystemen lebten, kriechen und beissen, während die Menschen ihr Geschäft erledigten. Zum anderen kam es immer wieder vor, dass das angestaute Methangas explodierte. Deswegen war es auch üblich, vor dem Betreten des Klos zu Fortuna, der Glücksgöttin, zu beten.

4. Das heilende Gladiatorenblut

Die Römer glaubten, das Blut der verstorbenen Gladiatoren hätte eine heilende Wirkung. Deswegen haben sie es nach den Kämpfen eingesammelt und als Medizin verkauft. Das Trinken des Blutes sollte bei Epilepsie helfen. Andere gingen sogar noch weiter und haben die rohe Leber der Gladiatoren verzehrt.

5. Tote Hautzellen als Aphrodisiakum

Seife war ein Gut, das hart zu kriegen war. Deswegen haben Gladiatoren Öl auf ihre Körper geschmiert und die toten Zellen mit einem Instrument namens Strigil abgerieben. Der Schweiss und die Haut der Kämpfer wurden in Flaschen abgefüllt und Frauen als Aphrodisiakum verkauft. Die Damen schmierten sich die Mischung als eine Art Creme ins Gesicht und hofften, so unwiderstehlich für die Männer zu werden.

6. Penis-Zeichnungen als Glücksbringer

Männliche Genitalien wurden im alten Rom nicht versteckt, sondern stolz der ganzen Welt präsentiert. Oft wurde ein Metall-Penis als Anhänger an der Halskette getragen. Denn der Volksglaube besagte, der Penis schütze vor Bösem, das auf einen zukommen könnte. Die Glücksbringer-Penisse wurden auch an gefährlichen Orten an die Wände und Böden gemalt, damit die Menschen sicher an ihrem Ziel ankommen. So zum Beispiel an scharfen Kurven oder wackeligen Brücken.

7. Energy-Drinks aus Ziegenmist

Pflaster gab es im alten Rom noch keine, deswegen klebten die Menschen ihre Wunden und Narben mit Ziegenmist einfach zu. Doch das war nicht der einzige Verwendungszweck des Kots. Wagenlenker tranken ihn wie einen Energy-Drink. Dafür wurden die Exkremente im Essig gekocht und anschliessend in kleinen Dosen getrunken, wenn man erschöpft war. Und das war nicht etwa eine billige Alternative für arme Menschen. Angeblich war sogar Kaiser Nero ein grosser Fan dieser Brühe.

8. Erbrechen um zu essen

Exzesse standen im alten Rom auf der Tagesordnung, so auch beim Essen. An Banketten haben die Römer so viel gegessen, bis sie nicht mehr konnten. Weil aber noch genug Speisen da waren, haben sie sich zum Teil übergeben, um neuen Platz im Magen zu schaffen. Die ganze Sauerei mussten dann die Sklaven wegwischen. Diese Praktik war jedoch nicht so weit verbreitet, wie es oft angenommen wird.

Die Menschen hatten früher nicht nur grusige Angewohnheiten, sondern auch richtig perfide Foltertechniken.