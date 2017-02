Es kostet 199.-: IKEA-Chefdesigner verrät sein Lieblingsprodukt

Ikea ist das grösste Möbelhaus der Welt. Es gibt kaum einen Schweizer Haushalt, in dem kein Billy Bücherregal oder kein Sofa des schwedischen Möbelriesen steht. Ein Produkt übertrifft aber alles – zumindest wenn es nach Ikea-Chefdesigner Marcus Engman geht.

Im Interview mit «Business Insider» verrät Engman, dass sein Lieblingsstück das Zweiersofa Klippan ist. Mit einer Länge von knapp 1,80 Meter und einer Höhe von 66 Zentimetern passe es bei einem Umzug durch fast jede Haustür. Ausserdem spielen die austauschbaren und farbigen Bezüge ein wichtige Rolle dabei, dass das Sofa seit seiner Einführung 1979 auch heute noch zu den meistverkauften Produkten gehört. Auch der Preis gehört laut Engman zu den Vorteilen: In einer Schweizer Ikea-Filiale gibt es das Sofa ab 199 Franken.

Dass es dem Chefdesigner ausgerechnet dieses Sofa angetan hat, kommt nicht von ungefähr: Sein Vater Lars, der ebenfalls für Ikea arbeitete, entwarf das Sofa in den späten 70er Jahren. Damals hatte er seinen Sohn als Testperson engagiert: «Ich erinnere mich noch, dass er mich und meine Schwester nach unser Meinung fragte, als er die Couch zu Testzwecken mit nach Hause brachte», so Engman. Er habe sehr liebevolle Erinnerungen an dieses Sofa und sei überglücklich, dass es so lange überlebt hat.

Fun-Fact: Penny von «The Big Bang Theory» besitzt ebenfalls so eins. In der kunterbunten Wohnung der schönen Blondine befindet sich das türkisfarbene Sofa mitten im Wohnzimmer.