Fürs Leben gezeichnet: 5 Leute, die ihren Körper für Tattoo-Werbungen verkauft haben

In den frühen 2000er Jahren entdeckten einige Unternehmen eine völlig neue Art von Marketing. Ganz nach dem Motto: Werbung sollte unter die Haut gehen.

1. Jim Nelson, 7'000 Dollar

Er gilt als der erste, der sich ein dauerhaftes «skinvertisment» (Hautwerbung) auftragen liess. Für gerade mal 7'000 Dollar liess sich der Amerikaner Jim Nelson 2003 das Logo einer Internet-Firma auf den Hinterkopf tätowieren. Er verpflichtete sich vertraglich dazu, das Tattoo mindestens fünf Jahre dort stehen zu lassen. Unglücklicherweise machte die Firma noch vor Ablauf der Frist dicht.

2. Karolyne Smith, 10'000 Dollar

Um die Ausbildung ihres Sohnes auf einer Privatschule zu finanzieren, liess sich Karolyne Smith die URL des Online-Casinos Golden Palace mitten auf ihre Stirn stechen. Dafür erhielt sie 10'000 Dollar.

3. Elise Harp, 8'800 Dollar

Das Logo der gleichen Firma liess sich auch die schwangere Elise Harp auf ihren Babybauch tätowieren. Sie verdiente damit 8'800 Dollar.

4. Billy Gibby aka «Hostgator M. Dotcom»

«Pornhub.com» steht auf seiner rechten Wange, «XXXHomevideo» auf seiner linken. Insgesamt 37 Werbe-Tattoos zieren den Körper des Boxers Billy Gibby. Das erste liess er sich stechen, um genügend Geld aufzutreiben, um nach Kalifornien zu reisen und einer Freundin eine seiner Nieren zu spenden. Später verkaufte er seinen Körper weiter als Werbefläche, weil er trotz harter Arbeit nicht genügend Geld hatte, um seinen vier Kindern Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Doch die Körperbemalungen waren ihm nicht genug. Für ein bisschen Geld liess er sogar seinen Namen offiziell in «Hostgator M. Dotcom» (hostgator.com) ändern.

Irgendwann liesss sich der Boxer dann auch das Gesicht tätowieren - unter anderem mit Links zu Pornoseiten. Er habe dies aus Verzweiflung getan, weil seine Familie beinahe die Wohnung verloren hätte, sagt Billy. Mittlerweile bereut er diese Tat aber und möchte die Tattoos aus seinem Gesicht entfernt haben. Er habe Angst, seine Kinder werden in der Schule ausgelacht. Ausserdem leide er wegen der Gesichts-Bemalungen unter psychischen Problemen. Über eine Crowdfunding-Seite versucht der Familienvater nun seit zwei Jahren genügend Geld für die Tattooentfernung zu sammeln. Bis es soweit ist, verlässt er das Haus nur mit Hut und deckt seine Tattoos mit Make-up ab.

5. Jason George

Von Google bis Puma – auf Jason Georges Körper findet sich so manches Firmenlogo. Ganze 380 Unternehmen hat sich der Mann aus Mumbai auf seinen Körper stechen lassen. Und das vollkommen ohne jede Gegenleistung! Der 25-Jährige behauptet, er wolle mit den Tattoos all den Marken Danke sagen, die einen Einfluss auf sein Leben hatten. Er ist der einzige, der so viele Logos auf dem Körper trägt. Mittlerweile hat der junge Mann, der selbst als Tätowierer arbeitet, seinen Rekord eintragen lassen.

