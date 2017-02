Ganz Island fährt auf diese Reality-Stars ab: «Keeping Up with the Kattarshians»: Büsis statt Brüste

In den USA läuft «Keeping Up with the Kardashian» bereits seit 2007 – und das mit grossem Erfolg. Kim Kardashian hat durch die Reality-Show absolute Berühmtheit erlangt (falls du dich jemals gefragt hast, wie es die Ehefrau von Kanye West «so weit» gebracht hat).

Doch die Erfolgsstory der Kardashians bekommt nun ernsthafte Konkurrenz aus dem Norden Europas: Auf der Webseite des isländischen TV-Senders «Nutiminn» gibt es nämlich einen 24-Stunden-Live-Stream von «Keeping Up with the Kattarshians». «Kattar» ist isländisch und bedeutet «Katze» – womit klar sein dürfte, worum es dabei geht: Statt Glanz und Glamour gibt es dort süsse, flauschigen Büsis zu bestaunen, die in einem zweistöckigen Puppenhaus nichts anderes tun, als rumspielen, schlafen und schmusen. Die Katzenbabys, die das Haus im Moment auf den Kopf stellen, heissen Guni, Ronja, Briet und Stubbur und sind Katzengeschwister.

Die Show, die isländische Zuschauerrekorde bricht, klingt nach einem durchdachten Marketing-Gag von «Nutiminn» – allerdings hat die Aktion einen ernsthaften Hintergrund. Die vier Kätzchen suchen ein neues Zuhause. Mithilfe der Soap können sie von Zuschauern adoptiert werden. So kann ihnen womöglich der Gang ins Tierheim erspart bleiben. Für jede Katze, die das Haus verlässt, stosst ein neues Büsi dazu.

Auch um das Wohl der Kätzchen muss man sich laut dem TV-Sender keine Sorgen machen: An der TV-Sensation arbeiten sowohl die Tierschutz-Organisation «Cat Protection Society» als auch das isländischen Veterinäramt mit und sorgen dafür, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ein kleiner Vorgeschmack: