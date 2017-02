«Golden Shower und schöne Frauen»: Jetzt folgen die Genfer mit «America first»-Video

«America first» geht in eine neue Runde. Nachdem die niederländische Satireshow «Zondag met Lubach» ihr «America first, Netherlands second»-Video veröffentlichte (Blick am Abend berichtete), gehen ähnliche Videos wie ein Lauffeuer durchs Netz.

Nachdem die Schweiz, das Wallis und das «geilste Skigebiet» Adelboden schon ein Video produziert haben, folgt nun auch die Genf. Und das westschweizer Video der Zeitung «Tribune de Genève» hat es drauf. Mit breitem französischen Akzent hebt der Sprecher all die Vorzüge der Stadt hervor. Sei es der Autosalon mit den schönen Frauen, der Flughafen, an dem immer wieder mal Jets von fragwürdigen Staatschefs landen oder die Ortschaft «Peissy», deren Name zugegeben an etwas anders erinnern könnte. Und sogar eine Mauer haben die Genfer! Die würden sie Trump übrigens auch verkaufen. Das alles ist aber nichts gegen die riesige «Golden-Shower» von Genf– der Jet d'Eau, das Wahrzeichen der Stadt.