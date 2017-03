Grosi hinter Gittern: 99-Jährige lässt sich freiwillig verhaften

Macht deine Grossmutter auch ab und zu mal einen Ausflug ins Gefängnis? Nein? Meine auch nicht.

Kein Wunder also, dass die Polizisten der niederländischen Stadt Nimwegen ziemlich staunten, als sie von einer älteren Dame namens Annie gebeten wurden, sie zu verhaften. Dies aber nicht, weil sie etwas verbrochen hatte, sondern um einen Punkt auf ihrer «Bucket-List» zu erfüllen.

Dass Menschen eine Liste mit Dingen erstellen, die sie vor ihrem Tod noch erleben möchten, ist keine Seltenheit. Meistens handelt es sich dabei aber beispielsweise um schöne Reiseziele oder besondere sportliche Leistungen. Annies «Reiseziel» ist ziemlich erstaunlich, aber für sie offenbar absolut erstrebenswert: Sie sei fast 100 Jahre alt und noch nie verhaftet worden, erklärte Annie, sie wollte aber schon immer einmal eine Gefängniszelle «von innen erleben».

Die Polizisten konnten der Dame diesen Wunsch nicht ausschlagen und so wurde sie in Handschellen gelegt. Anschliessend wurde sie in einer Zelle eingeschlossen und überglücklich lächelnd abgelichtet. Natürlich durfte Annie nach einigen Minuten ohne weitere Konsequenzen wieder nach Hause gehen.

Offenbar war nicht nur Annie über den Gefängnisbesuch entzückt: Die Polizeiabteilung Nimwegen-Süd teilte die Fotos auf Facebook und Annie bekommt nun Gratulationen aus aller Welt. Auch wenn niemand so genau weiss, warum Annie unbedingt noch hinter Gitter kommen wollte, sind sich alle einig: Sie ist definitiv die glücklichste Gefängnisinsassin der Welt!