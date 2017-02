iDiotisch: Die unnötigsten Apps der Welt

10. Virtual Zippo Lighter (kostenlos)

Bei dieser App handelt es sich, wie der Name schon verrät, um ein virtuelles Feuerzeug der Marke Zippo. Alles was es kann, ist ein Feuer, das man ein und ausstellen kann, anzuzeigen. Wofür das Ganze nützlich sein könnte wissen wir nicht - immerhin ist der «Spass» gratis.

9. iDragPaper Friends (kostenlos)

Hattest du auch schon immer das Verlangen, eine virtuelle Klopapierrolle so schnell wie möglich abzuwickeln? Nein? Wir eigentlich auch nicht. Trotzdem wurde die App einige tausend Mal heruntergeladen. Was vor fünf Jahren vielleicht noch ein bisschen witzig war, ist heute ziemlich unnötig.

8. Tamago - Egg (kostenlos)

Bei diesem Spiel muss man eine Million mal auf das angezeigte Ei (japanisch: Tamago) drücken. Nach und nach kriegt es ein paar Risse. Wer das endlose Getippe tatsächlich durchgestanden hat, den erwartet (ACHTUNG SPOILER) nur ein blöder Spruch: «So what?».

7. Pocket Disco Free (kostenlos)

Soll als Ersatz für eine echte Discokugel fungieren, doch ob das wirklich klappt, wagen wir zu bezweifeln. Immerhin ist die App gratis.

6. Taxi Holder (kostenlos)

Wer auch schon immer zu faul war um zu winken, findet diese App bestimmt grossartig. Alles was sie kann, ist ein Taxischild blinken zu lassen. Dafür muss man für die App nichts berappen.

5. iBier Pro (3.-)

Die App «iBier» liefert dir ein kühles Bier oder andere Drinks direkt aufs Smartphone. Wer tatsächlich das Verlangen nach einem imaginären Bier hat, dem sind die drei Franken Kaufpreis für das App wahrscheinlich auch nicht zu viel.

4. Der Gerät! (kostenlos)

Der Gerät schläft zwar nie, aber dafür gerätst du in Gefahr, einzuschlafen! Bei dieser App kannst du am virtuellen Dönerspiess den Dönermann raushängen lassen. Ziel ist es, das herunterfallende Dönerfleisch einzusammeln. Das wäre aber auch schon alles. Immerhin ist das Programm gratis und braucht nur wenig Speicherplatz.

3. Handwärmer (kostenlos)

Diese App erhitzt dein Handy innerlich. Man könnte jetzt meinen, das sei eine super Idee, da man sich die Hände wärmen kann. Gleichzeitig überlastet es den Prozessor und er beginnt zu überhitzen. Das Ergebnis: dein Handy wird langsamer. Wer würde das seinem Smartphone schon antun?

2. Hold On! (1.-)

Der Name sagt eigentlich schon alles. Man hält den Finger so lange wie möglich auf den «Hold On!»-Button. Das Ziel: den Highscore von anderen zu knacken. Der Rekord liegt bei 4,5 Stunden. Wenn man für so etwas Geld ausgeben will und sonst nichts zu tun hat...

1. I am rich (10.-, urprünglich 1000.-)

Auf Platz 1 der unnötigsten Apps der Welt steht die «I am rich»-App. Die 1MB kleine App kann nichts. Sie ist vergleichbar mit einem teuren Accessoire, das man trägt um seinen Reichtum zu präsentieren. Etwas unauffälliger ist diese App: Sie zeigt beim Öffnen nur einen glänzenden Diamanten, sonst nichts. Das Ganze für 1000 Franken, 700 Euro oder 600 Pfund, den höchsten Preis für App-Store-Content. Ganze acht Mal wurde die unnötige App gekauft und nur einmal aus Versehen! Nachdem Apple darauf aufmerksam wurde, wurde die App gelöscht. Sie steht jedoch seit einiger Zeit als Reupload für 10 Franken wieder zum Download bereit.

