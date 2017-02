Jung-Kolumnistin: Kera erklärt, wie die Jugend tickt

Benutzen Jugendliche wirklich diese Jugendwörter des Jahres wie «Smombie» oder «rumoxidieren»? Wie gehen sie mit den Schönheitsbildern um, die von Models und Bloggern vorgegeben werden? Ist Facebook noch in, oder sind alle schon auf Musical.ly?

Solche Fragen behandelt Kera neu in ihrer Kolumne. Die 14-jährige Gymi-Schülerin aus Zürich wird erzählen, was sie und ihre Altersgruppe übers Weltgeschehen denken und was sie bewegt. Dabei nimmt sie sich gerne auch mal komplexeren Themen wie politischen Ereignissen oder gesellschaftlichen Problemen an.

Die junge Zürcherin hat viel Energie. «Ich möchte Themen behandeln, die vor allem Schüler und Lehrlinge ansprechen», erzählt sie blickamabend.ch. In ihrer ersten Kolumne dreht sich alles um Schönheit und dass nicht alles Gold ist, was glänzt.

