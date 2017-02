Kannst du noch ohne? 6 Anzeichen, dass du handysüchtig bist - und was du dagegen tun kannst

Durchschnittlich schauen wir alle 18 Minuten aufs Handy. Ohne unsere kleinen Begleiter, das Smartphone, geht heute (fast) nichts mehr. Wir surfen, chatten, fotografieren, gamen, shoppen darauf. Das bringt zwar Vorteile, kann uns aber auch von diesem kleinen Gerät abhängig machen. In einer Welt, in der junge Menschen digitale Medien wie Fernsehen und Internet im Durchschnitt über fünf Stunden am Tag benutzen, ist die Ablenkung immer griffbereit und es fällt vielen Jungen schwer, sich zu konzentrieren.

Doch wie erkennt man, dass die Handy-Nutzung zur Sucht wird? Laut der «Welt» solltest du, falls einer oder mehrere dieser Punkte auf dich zutrifft, deinem Handy-Konsum kritisch gegenüber stehen und ihn in Zukunft genau beobachten:

1. Verschleierte Sicht - Dir fällt es manchmal schwer, deinen Blick auf etwas zu fokussieren.

2. Panikattacken, wenn du dein Handy zu Hause vergessen hast.

3. Du arbeitest während deiner Freizeit, checkst ständig deine Geschäftsmails oder deinen Kalender.

4. Du leidest des Öfteren an Kopfschmerzen und Kurzzeitgedächtnisschwund, vergisst Sachen, die vor wenigen Sekunden gesagt worden sind.

5. Du bist dir über unmittelbare Risiken nicht im Klaren, läufst beispielsweise mit dem Handy in der Hand über die Strasse.

6. Du hast eine unnatürliche Haltung.

Hier sind 6 Tipps von Kai Müller, Psychologe aus der Spielsucht-Ambulanz der Mainzer Uniklinik, was man dagegen unternehmen kann:

1. Konsumtagebuch führen

Aufwendig aber nützlich: Schreibe deine Konsumszeit auf!

2. Offline-Tage einlegen

Einfach mal die mobilen Daten auf deinem Smartphone für einen Tag ausschalten. Je schwieriger es dir fällt, desto abhängiger bist du.

3. Handyfreie Räume

Definiere Räume, in denen das Handy nicht benutzt werden darf. Am sinnvollsten ist das Schlaf- und das Essenszimmer.

4. Nutzung minimieren

Die Nutzung minimieren kannst du beispielsweise, indem du statt auf dein Smartphone zu schauen eine Armbanduhr, einen Wecker und einen physischen Kalender benutzt.

5. Nutzungsgewohnheiten aufzeichnen per App

Du kannst auch eine App herunterladen, die deine Nutzungsgewohnheiten aufzeichnet. Diese Arbeit übernehmen beispielsweise Menthal, Moment, Checky oder Offtime für dich.

Checke auch noch, ob du zu viel Zeit im Internet verbringst!