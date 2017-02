Kleopatras Grab, Piratenstadt und Pyramide: 5 faszinierende versunkene Orte

1. Die Piratenstadt Port Royal, Jamaica

Im 16. und 17 Jahrhundert berühmt für seine Piraten, Prostituierten und das wilde Nachtleben, war die jamaikanische Stadt Port Royal einst als die «schlimmste und verwerflichste Stadt der Welt" bekannt. Doch im Juni 1692 ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 7.5, das die Stadt im Meer verschwinden liess und dabei über 2000 Stadtbewohner das Leben kostete. Nach diesem Ereignis waren viele überzeugt davon, dass das Erdbeben eine Strafe für das sündhafte Treiben der Stadt war. Mit den Jahren versank die Stadt immer tiefer im Ozean. Doch für Archäologen ist die Stätte immer noch faszinierend, da es dort viele intakte Überbleibsel des regen Stadtlebens zu finden gibt.

2. Die Pyramide von Yonaguni, Japan

Bis heute sind sich Forscher nicht einig, ob das Yonaguni Monument vor der Küste Japans natürlich entstanden oder von Menschenhand gemacht wurde. Obwohl es Hinweise gibt, dass die Pyramide natürlich entstanden sein könnte, fällt es schwer, das zu glauben, wenn man die Bilder sieht. Die Steinstruktur ist 75 Meter hoch (oder tief, je nachdem, wie man es anschaut). Forscher, die glauben, die Struktur sei menschengemacht, schätzen, dass sie etwa um 10,000 vor Christus erbaut wurde - was die Yonaguni-Pyramide zum ältesten menschengemachten Monument der Welt machen würde.

3. Krishna-Stadt Dwarka, Indien

Die Legende der uralten Stadt des hinduistischen Gottes Krishna wurde lange für einen Mythos gehalten. Doch Unterwasser-Ruinen, die im Jahr 2000 gefunden wurden, geben Grund zur Annahme, dass es die Stadt tatsächlich gab. Die Legende besagt, dass Krishna in einer Stadt wohnte, die aus 70,000 Palästen aus Gold und Silber bestand. Nach seinem Tod versank sie im Meer. Die Forscher, die die versunkene Stadt Dwarka gefunden haben, waren beeindruckt von der Geometrie des Ortes. Ausserdem wurden viele Artefakte in der Stadt gefunden, von denen eins, so die Experten, aus dem Jahr 7500 vor Christus stammt. Dieser Fund unterstützt die Theorie, dass es sich bei der versunkenen Stadt tatsächlich um das alte Dwarka handelt.

4. Die Löwenstadt, Quiandao-See, China

Die Löwenstadt gilt als die schönste Unterwasser-Stadt der Welt - den Bildern nach nicht ohne Grund. Die Stadt wurde Experten zufolge während der zweiten Periode der Han-Dynastie, etwa um 25-200 nach Christus, erbaut. Die Löwenstadt befindet sich etwa 40 Meter unter der Wasseroberfläche des Quiandao-Sees, einem Stausee, der in den 1950ern errichtet wurde. Die Architektur und Skuplturen, die sich in der Stadt befinden, sind wunderschön - kein Wunder also, dass die Löwenstadt ein beliebtes Reiseziel für Taucher ist.

5. Der Palast Kleopatras, Alexandrien, Ägypten

Vor der Küste Alexandriens befindet sich eine Unterwasser-Stadt, von der Forscher denken, dass es der Palast der berühmten ägyptischen Herrscherin Kleopatra sein könnte. Es wird angenommen, dass die Stadt vor über 1500 Jahren wegen eines Erdbebens unter den Meeresspiegel gerutscht ist. Ausserdem soll sich in der Stadt auch ein alter Tempel der Göttin Isis befinden. Die Forscher glauben sogar, den Sarg Kleopatras gefunden zu haben.

