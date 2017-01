Lionel befragt die Basler: «Die SVP ist eine Bank oder so»

Und weiter gehts mit einer neuen Runde des Länderquiz von Lionel aka Ask Switzerland. Letzte Woche war er in Winterthur, jetzt fühlt er den Baslern auf den Zahn. Während erst noch das Jugendthema Socialmedia-Stars besprochen wird, geht es danach wieder um das, was Lionel am besten kann: junge Menschen auf ihr Allgemeinwissen testen. Was ist eine Partei? Wie viele Kantone hat die Schweiz? Nenne drei Flüsse, die unser Land fliessen. Das sind nur einige der Fragen, die mit alles anderem als Leichtigkeit beantwortet wurden. Hättest du alles gewusst?

Lionel setzt sich mit seinen Videos übrigens für eine Initiative der Jungfreisinnigen Basel ein, die für mehr politische Bildung sorgen will. Keine schlechte Idee, oder?

Lionels Youtube-Kanal findest du hier.