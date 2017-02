Lionel befragt die Franzosen: «Die Schweizer sprechen langsam»

Und weiter gehts mit einer neuen Runde des Länderquiz von Lionel aka Ask Switzerland. Er war schon in Winterthur, Basel, Luzern oder Zürich. Jetzt fährt er ins benachbarte Ausland nach Lyon und stellt den Franzosen Fragen zu unserer Heimat. Welche Stereotypen gibt es? Ist es gut, dass die Schweiz nicht in der EU ist? Und natürlich müssen die jungen Menschen auf der Strasse versuchen, Schweizerdeutsche Sätze zu sprechen. Ziemlich witzig!

Lionels Youtube-Kanal findest du hier.