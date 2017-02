«Lisa Goes Gaga» von 2012: Simpsons sagten Super-Bowl-Auftritt von Lady Gaga voraus

Nachdem sie bereits Donald Trump als neuen US-Präsidenten vorausgesagt hatten und den Pferdefleisch-Skandal Jahre zuvor aufdeckten, wussten die Simspons auch von Lady Gagas spektakulärer Performance beim 51. Super Bowl. Zumindest gibt es ziemliche Ähnlichkeiten mit einer Episode aus dem Jahr 2012.

In der «Lisa Goes Gaga»-Episode (Staffel 23, Folge 22) kommt die Popdiva auf einen Überraschungsbesuch in Springfield vorbei und fliegt an einem Seil über die Menschenmenge – genau, wie bei ihrer Halbzeitshow während des Footballevents am Sonntag in Houston. Natürlich spuckte ihr BH kein Feuer – trotzdem ist die Ähnlichkeit zur echten Show sehr verblüffend.

Ob der 30-jährige Superstar sich von der fünf Jahre alten Folge inspirieren liess, oder ob ihr Mega-Auftritt wieder einmal mehr ein Beweis dafür war, dass die Springfield-Bewohner hellseherische Fähigkeiten haben, ist unklar. Die Fans der Kult-Serie dürfen aber auf jeden Fall gespannt sein, was sich die Simpsons-Macher in Zukunft wieder einfallen lassen. Oder eben voraussagen werden.

